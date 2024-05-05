Partita Palermo - Pescara in diretta.
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Tutto pronto per Palermo-Frosinone. Alle 21:00 la squadra di Filippo Inzaghi sfiderà il Frosinone in un Renzo Barbera, ancora una volta gremito di tifosi, con l'obiettivo di confermare l'ottima…
Tutto pronto per Palermo-Reggiana. Alle 21:00 la squadra di Filippo Inzaghi farà il suo esordio in campionato, affrontando la Reggiana in un "Renzo Barbera" gremito di tifosi. I rosanero cercheranno…
Tutto pronto per Cremonese-Palermo. Alle ore 21:15, allo stadio "Giovanni Zini", la formazione rosanero, allenata da Inzaghi, darà il via alla stagione ufficiale affrontando la Cremonese, compagine…
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E' tutto pronto per Palermo-Mantova. Alle ore 15:00, allo stadio Barbera, gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Possanzini nella gara valevole per la 26a giornata del campionato di…
E' tutto pronto per Spezia-Palermo. Alle ore 15:00, allo stadio Picco, gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Luca D'Angelo nella gara valevole per la 25a giornata del campionato di…
La conferenza stampa del nuovo bomber del Palermo, Joel Pohjanpalo. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4PnbQJ2fxok?si=uDW_dMHUa7C82Vml" title="YouTube video player"…
E' tutto pronto per Palermo-Cittadella. Alle ore 15:00, allo Stadio "Renzo Barbera", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Alessandro Dal Canto nella gara valevole per la…
E' tutto pronto per Mantova-Palermo. Alle ore 20:30, allo Stadio "Martelli", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Davide Possanzini nella gara valevole per l'undicesima giornata…
E' tutto pronto per Palermo-Reggiana. Alle ore 15:00, allo Stadio "Renzo Barbera", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di William Viali nella gara valevole per la decima giornata dl…
E' tutto pronto per Modena-Palermo. Alle ore 15:00, allo Stadio "Alberto Braglia", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Pierpaolo Bisoli nella gara valevole per la nona giornata…
E' tutto pronto per Palermo-Salernitana. Alle ore 15:00, allo Stadio "Renzo Barbera", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Giovanni Martusciello nella gara valevole per l'ottava…
Tutto pronto per Venezia-Palermo. Diretta testuale a cura di Davide Raja. Alle ore 20:30 gli uomini di Michele Mignani affronteranno il Venezia nella gara valida per la semifinale di ritorno dei…
Tutto pronto per Palermo-Venezia. Diretta testuale a cura di Davide Raja. Alle ore 20:30 gli uomini di Michele Mignani affronteranno il Venezia nella gara valida per la semifinale d'andata dei playoff…
Tutto pronto per Palermo-Sampdoria. Diretta testuale a cura di Davide Raja. Alle ore 20:30 gli uomini di Michele Mignani affronteranno la Sampdoria nella gara valida per i playoff di Serie B 2023/2024…
Tutto pronto per SudTirol-Palermo. Diretta testuale a cura di Davide Raja. Alle ore 20:30 gli uomini di Michele Mignani affronteranno il SudTirol nella gara valida per la trentottesima giornata di…
Tutto pronto per Palermo-Ascoli. Diretta testuale a cura di Davide Raja. Alle ore 15:00 gli uomini di Michele Mignani affronteranno l'Ascoli nella gara valida per la trentasettesima giornata di…