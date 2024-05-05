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live match diretta testuale cronaca mediagol Palermo

LIVE SERIE B, PALERMO-REGGIANA: SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

Tutto pronto per Palermo-Reggiana. Alle 21:00 la squadra di Filippo Inzaghi farà il suo esordio in campionato, affrontando la Reggiana in un "Renzo Barbera" gremito di tifosi. I rosanero cercheranno…

live match diretta testuale cronaca mediagol Palermo

LIVE SERIE B, PALERMO-MANTOVA: SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

E' tutto pronto per Palermo-Mantova. Alle ore 15:00, allo stadio Barbera, gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Possanzini nella gara valevole per la 26a giornata del campionato di…

live match diretta testuale cronaca mediagol Palermo

LIVE SERIE B, SPEZIA-PALERMO: SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

E' tutto pronto per Spezia-Palermo. Alle ore 15:00, allo stadio Picco, gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Luca D'Angelo nella gara valevole per la 25a giornata del campionato di…

conferenza pohjanpalo palermo 2025-02-06 alle 11.42.22

LIVE VIDEO PALERMO, CONFERENZA PRESENTAZIONE POHJANPALO

La conferenza stampa del nuovo bomber del Palermo, Joel Pohjanpalo. &lt;iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4PnbQJ2fxok?si=uDW_dMHUa7C82Vml" title="YouTube video player"…

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LIVE SERIE B, MANTOVA-PALERMO: SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

E' tutto pronto per Mantova-Palermo. Alle ore 20:30, allo Stadio "Martelli", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Davide Possanzini nella gara valevole per l'undicesima giornata…

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LIVE SERIE B, PALERMO-REGGIANA: SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

E' tutto pronto per Palermo-Reggiana. Alle ore 15:00, allo Stadio "Renzo Barbera", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di William Viali nella gara valevole per la decima giornata dl…

desplanches

LIVE SERIE B, MODENA-PALERMO: SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

E' tutto pronto per Modena-Palermo. Alle ore 15:00, allo Stadio "Alberto Braglia", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Pierpaolo Bisoli nella gara valevole per la nona giornata…