LIVE SERIE B, Venezia-Palermo 2-1: Vanoli batte ancora Mignani e va in finale playoff

Queste le formazioni ufficiali della gara Venezia-Palermo, valevole per il ritorno della semifinale Play Off del Campionato Serie BKT 2023-2024, in programma alle ore 20:30.

Ricordiamo che, nel caso in cui il Palermo dovesse essere avanti di esattamente un gol nei novanta minuti regolamentari, la partita proseguirebbe ai tempi supplementari. Tuttavia, se lo scarto tra le due squadre non dovesse variare, non si andrebbe ai calci di rigore e passerebbe la formazione meglio classificatasi nella regular season, ovvero il Venezia in questo caso.

GOL DEL VENEZIA! LA FOTOGRAFIA DELLA STAGIONE DEL PALERMO: RETI DA FUORI AREA ! Tessmann avanza, in totale libertà concessagli da Marconi, carica un destro potente che sorprende Pigliacelli. Ora per i rosanero si fa durissima. Servono tre reti.

Sembra veramente assurdo ma nel giro di quattro giorni il Palermo ha concesso un gol speculare a quello di Pierini. Rosanero che al momento non stanno mostrando il carattere adatto per scalare questa montagna ed il gol incassato a freddo sicuramente non ha giovato al morale.

Si fa vedere il Palermo. Di Mariano finisce a terra appena entrato in area di rigore ma secondo l'arbitro Pairetto non c'è alcun fallo da parte di Candela. Le immagini confermano come corretta la decisione del direttore di gara.

Flipper in area di rigore del Venezia con la palla che termina tra i piedi di Brunori dal limite. Il capitano del Palermo non si sente di calciare al volo col mancino quindi temporeggia ed appoggia a destra per Insigne. Conclusione dell'attaccante napoletano murata.

Ancora Palermo. Insigne dalla bandierina scodella per Marconi che colpisce addirittura con la nuca. Per poco la traiettoria non diventa pericolosa ma pallone sul fondo.

SFIORA LA TRAVERSA IL VENEZIA! Cross rasoterra di Zampano per la conclusione in area di Pierini di prima intenzione! Sorvola di pochissimo i legni della porta di Pigliacelli ma c'è stata una deviazione di Lucioni. Dalla bandierina non si concretizza l'azione lagunare.

Brunori calcia con piena potenza da fuori area, quasi di rabbia per come sta andando la partita del suo Palermo fino ad ora. Pallone sul fondo.

Ammonito Tessmann per proteste. Primo giallo odierno in casa Venezia.

GOL DEL VENEZIA CHE PROBABILMENTE CHIUDE LA PRATICA! Zampano si inserisce splendidamente in area ed è altruista nel servire al centro l'accorrente Candela che insacca comodamente. L'impresa per il Palermo sembra davvero impossibile ora.

Finisce qui il primo tempo. Venezia due, Palermo zero. Incubo rosanero che con Tessmann subiscono un gol simile a quello di Pierini incassato al "Barbera" e sul finale crollano con il primo centro stagionale di Candela. I siciliani dovrebbero ora vincere 2-4 e pensare che questo Venezia possa concedere quattro reti nella ripresa sembra a dir poco un'utopia. Sta per calare il sipario della stagione rosanero.

L'atteggiamento del Palermo in questi primi cinque minuti di ripresa diciamo che non lascia presagire una remuntada di quattro reti.

Terzo cambio per il Palermo. Fuori Insigne, che verosimilmente conclude così la sua ampiamente negativa esperienza in rosanero, ed entra Di Francesco.

Punizione di Ranocchia morbida in area. Lucioni schiaccia facendo sponda in area. Altare chiude egregiamente e dunque nulla di fatto per il Palermo.

Ammonito Di Francesco del Palermo per eccessive proteste e per una spallata di troppo.

Il Venezia fa entrare Jajalo, grande ex di questa serata. Fuori Busio, uno dei migliori in campo che è andato vicino alla via della rete in più di un'occasione.

GOL DEL PALERMO CHE SEGNA CON CHAKA TRAORE'! Primo centro in maglia rosanero dell'attaccante arrivato dal Milan che si accentra e calcia ma è fondamentale la deviazione di Svoboda. Da capire la paternità del gol ma in questo momento servono due gol almeno per prolungare la partita ai supplementari.

Non è gol di Chaka Traorè, bensì autorete di Svoboda. In ogni caso, poco importa al Palermo che sta cercando, un po' in ritardo, di recuperare lo svantaggio in questo forcing finale.

Cross di Di Mariano dalla sinistra e colpisce Segre. Non troppa potenza da parte del numero 8 rosanero. Facile per Joronen.

Finisce qui. Venezia due, Palermo uno. Cala il sipario per i siciliani che vengono eliminati in semifinale playoff perdendo ambedue le sfide contro i lagunari. Probabilmente sarà stata l'ultima partita in maglia rosa per alcuni giocatori. Di fatto un "fuoco di paglia" quello mostrato contro la Sampdoria ai quarti di finale, con il Palermo poco incisivo nello step successivo.

