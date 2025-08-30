LIVE SERIE B, PALERMO-FROSINONE: SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

Tutto pronto per Palermo-Frosinone. Alle 21:00 la squadra di Filippo Inzaghi sfiderà il Frosinone in un Renzo Barbera, ancora una volta gremito di tifosi, con l'obiettivo di confermare l'ottima prestazione contro la Reggiana e conquistare i 3 punti. Tra i convocati non compaiono Verre, Gomis e Bardi, quest'ultimo infortunatosi ieri. Ci sarà quindi l'esordio di Joronen.