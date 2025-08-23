mediagol live LIVE SERIE B, PALERMO-REGGIANA: SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

LIVE

LIVE SERIE B, PALERMO-REGGIANA: SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

LIVE SERIE B, PALERMO-REGGIANA: SEGUI LA DIRETTA TESTUALE - immagine 1
Segui la diretta testuale minuto per minuto del match di campionato
⚽️

Tutto pronto per Palermo-Reggiana. Alle 21:00 la squadra di Filippo Inzaghi farà il suo esordio in campionato, affrontando la Reggiana in un "Renzo Barbera" gremito di tifosi.

I rosanero cercheranno di partire con il piede giusto, alimentando l’entusiasmo già vivo in città. Non mancano però le assenze pesanti: Claudio Gomes, out per infortunio, così come Federico Di Francesco e Giangiacomo Magnani.

 

COMMENTI POST PARTITA:

-Facebook (https://www.facebook.com/mediagolNews)

-Twitter (https://twitter.com/Mediagol)

-Instagram (https://instagram.com/Mediagol)

Al termine della gara spazio ai commenti dei tifosi che potranno esprimere la propria opinione e confrontarsi con gli altri amici sportivi di Mediagol.it Entra nella nostra community (clicca qui) 

Abbiamo anche una community su Telegram. Clicca qui per entrare: https://t.me/palermoclub

Leggi i
commenti
Live: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA