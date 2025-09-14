Primo Piano
di Leandro Ficarra MOMENTO DELICATO - Involuzione, smarrimento, frustrazione. Monza montagna troppo ardua da scalare. Gap palese e macroscopico tra brianzoli e rosanero. Emisferi lontani. Per cifra…
di Leandro Ficarra Niente sorpasso. Pizzico di fieno in cascina ad alimentare la dote. Must Inzaghi. Prezioso ed imprescindibile**.** Specie in giornate di scarsa vena, al cospetto di avversari di…
di Leandro Ficarra PUNTO PREZIOSO - Punto pesante. Edificato con abnegazione, carattere e resilienza. Rendiconto massimale nella fattispecie. Prestazione fornita e caratura dell'avversario inibiscono…