LE PAGELLE DI EMPOLI-PALERMO 1-3. Un Palermo solido e concreto annichilisce un Empoli poco ‘prestativo’
Il Palermo batte a domicilio l'Empoli dell'ex Dionisi grazie a una prestazione solida e alla doppietta del solito Pohjanpalo. Si torna in campo venerdì per la sfida interna contro la Sampdoria.
JORONEN 8
Salva il risultato in più occasioni ma sale sugli scudi con una parata ai limiti dell'impossibile al 46' su un tiro al volo di Moruzzi da dentro l'area piccola.
BERESZYNSKI 6,5
Difende con attenzione concedendo pochissimi centimetri agli avversari che devono ricorrere al lancio lungo per scavalcarlo. Esce a fine primo tempo per un giallo rimediato per fermare un contropiede dell'Empoli. PEDA (dal 46') fatica a trovare la posizione ma gioca in maniera ordinata senza prendersi rischi inutili. Al 64' salva il risultato con un intervento in scivolata su tiro di Pellegri.
BANI 7,5
Sul 2-1 sbaglia il posizionamento su Pellegri che riesce a rubargli quei centimetri che gli permettono di calciare due volte indisturbato, ma al di là del singolo episodio, gioca una partita praticamente perfetta risultando decisivo nell'economia della gara. Oltre al gran lavoro difensivo, dà spessore anche all'attacco, andando più volte vicino al gol su palle inattive.
CECCARONI 7
Quando riesce a fare da collante tra i reparti, il Palermo gioca letteralmente un altro calcio. Sul 2-0 devia il pallone di testa servendo il più facile degli assist a Pohjanpalo, e complessivamente spreca pochissimi palloni. Forse gli manca ancora quella freschezza atletica che nelle prime partite gli aveva permesso di avere una continuità di rendimento nell'arco dei 90 minuti, ma oggi va bene così.
