Il Palermo continua a lavorare per rinforzare l’attacco e aumentare il peso offensivo della squadra che Filippo Inzaghi modellerà sul 4-3-3. Giornale di Sicilia sottolinea come una delle priorità sia affiancare a Joel Pohjanpalo giocatori capaci di garantire gol e assist con continuità. In quest’ottica resta molto forte la candidatura di Stefano Moreo, pupillo di Inzaghi già allenato a Venezia, Brescia e Pisa. Attenzione anche a Dany Mota, già seguito a gennaio e in uscita dal Monza.

Sempre secondo il Giornale di Sicilia, il Palermo continua a spingere per Rui Modesto, considerato un profilo ideale per il nuovo sistema di gioco. L’angolano potrebbe essere utilizzato in una posizione più avanzata rispetto a quella ricoperta negli ultimi anni tra Udinese e Palermo, valorizzando così le sue qualità offensive.

Sul fronte dei giocatori già presenti in rosa, Inzaghi si aspetta una crescita realizzativa soprattutto da Dennis Johnsen e, qualora restasse, da Jérémy Le Douaron. Il francese resta al centro delle valutazioni della società: Corriere dello Sport evidenzia come il club stia riflettendo sul suo futuro, pur riconoscendone l’importanza tattica e il gradimento da parte dell’allenatore. L'obiettivo è capire se possa garantire un contributo offensivo maggiore in una squadra che punta al salto di qualità.

A centrocampo emerge invece una nuova pista. Corriere dello Sport e Giornale di Sicilia riportano l'interesse rosanero per Alessandro Romano, classe 2006 di proprietà della Roma, reduce dall’esperienza allo Spezia. Sul giovane centrocampista c'è però una forte concorrenza, con Torino e Bologna tra le società interessate e una valutazione che potrebbe raggiungere i 7-8 milioni di euro.

Restano inoltre vive le piste che portano a Marius Marin e Trimboli. Il romeno lascerà il Pisa a parametro zero e continua a essere uno dei nomi preferiti da Inzaghi per rinforzare la mediana, mentre il centrocampista del Mantova resta monitorato dal ds Carlo Osti. In uscita, invece, potrebbe esserci Vasic, seguito con interesse dall’Avellino.

Per la difesa non si registrano novità sostanziali: Tommaso Cassandro resta uno degli obiettivi principali per la corsia destra, mentre il Palermo continua a valutare diverse soluzioni per completare il reparto arretrato.