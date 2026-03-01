LE PAGELLE DI PESCARA-PALERMO 2-1. Tre punti persi contro l’ultima in classifica e Frosinone a +3

Il Palermo perde contro il Pescara, ultimo in classifica, e non sfrutta il pareggio del Frosinone contro il Catanzaro perdendo un ulteriore punto sul terzo posto. Peggiori in campo Ranocchia, Palumbo e Johnsen, migliore... Le pagelle di Mediagol.

⚽️ 1 marzo - 17:54

DIFESA — Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo perde contro l'ultima in classifica Pescara e non sfrutta il pareggio del Frosinone contro il Catanzaro perdendo un ulteriore punto sul terzo posto. Si torna in campo mercoledì per la sfida interna contro il Mantova.

JORONEN 5,5

Dopo un primo tempo praticamente perfetto, nella ripresa sbaglia il rilancio da cui scaturisce il gol di Insigne. Poco dopo salva nuovamente il risultato parando in presa bassa una conclusione a tu per tu di Russo, ma all'87' capitola definitivamente più per colpa della deviazione di Veroli che per demeriti propri

PEDA 5

Incolpevole sul gol, fatica a contenere l'esplosività dell'attacco del Pescara e spesso perde metri preziosi in zone calde del campo. Il giallo rimediato allo scadere del primo tempo, gli vale il cambio. BERESZYNSKI (dal 46') 5 entra bene in campo dando uno sbocco in più alla manovra, ma non riesce a mantenere lo stesso ritmo fino a fine gara. Sul gol della vittoria del Pescara, è l'unico che ha l'occasione di fermare Meazzi, ma non riesce a leggere bene i suoi movimenti.

MAGNANI 5

Chiude le traiettorie di passaggio ma soffre quando Insigne si muove tra le linee rendendo imprevedibile la manovra. Nella ripresa cala fisicamente e sembra spaesato perché gli avversari corrono più di lui. VEROLI (dall'80') S.V. tocca in maniera decisiva la conclusione di Meazzi spiazzando Joronen, ma se il tocco non è una colpa, lo è l'essersi girato al momento del tiro.

CECCARONI 5,5

Difende e attacca con la tessa intensità, anche se in avanti è poco incisivo.

CENTROCAMPO — PIEROZZI 5,5

Particolarmente ispirato nel primo tempo dove sfiora più volte in gol, nella ripresa cala di intensità e si vede meno in avanti.

SEGRE 5,5

Mette lo zampino sul gol con un assist perfetto per Pohjanpalo e fa tanto lavoro sporco davanti la difesa chiudendo le traiettorie di passaggio. Soffre come il resto della squadra l'imprevedibilità di Insigne, e non riesce a togliergli i rifornimenti. GOMES (dal 74') 5 entra per timbrare il cartellino ma non fa nulla di rilevante.

RANOCCHIA 4,5

Prestazione incolore in una giornata in cui servivano soprattutto le sue corse palla al piede. BLIN (dal 62') 4,5 mezz'ora di nulla assoluto, inoltre perde il duello aereo con Cagnano che lancia a rete Meazzi.

AUGELLO 5,5

Mette tanti palloni al centro che non vengono sfruttati dai compagni e raddoppia sulla corsia esterna stingendo le maglie della squadra in fase difensiva. Tuttavia oggi è poco incisivo e decisamente prevedibile.

ATTACCO — PALUMBO 4,5

Tanto fumo e poco arrosto, oggi tocca tanti palloni e prova a inventare ma anche lui risulta sempre prevedibile.

JOHNSEN 4,5

Un'unica palla utile (il passaggio per l'inserimento di Segre sul gol di Pohjanpalo), poi tanti movimenti di difficile lettura e troppo 'barocco' palla al piede. LE DOUARON (dal 62') 5 fatica a trovare gli spazi e non riesce ad allungare la squadra.

POHJANPALO 6

Un tiro, un gol (togliendo quello da mezzo metro in cui era in fuorigioco).