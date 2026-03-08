LE PAGELLE DI CARRARESE-PALERMO 0-1. Soffrire e vincere non è debolezza, ma una delle qualità delle grandi

DIFESA—
Di Fabrizio Anselmo
pagelle
Il Palermo espugna il campo della Carrarese grazie al gol di Pohjanpalo e si porta a -3 dal secondo posto in attesa del big match di sabato (17:15) in casa del Monza.
JORONEN 6,5
Bravo in tante situazioni, fortunato in altre, mantiene la porta inviolata e dirige la difesa con personalità.
PEDA 6
Disputa una partita ordinata concedendo poco ma esce dopo 50 minuti per infortunio. MAGNANI (dal 50') 6 entra con la Carrarese alla ricerca disperata del gol, ma il suo muro oggi ha troppe crepe. Probabilmente deve ancora ritrovare la condizione fisica ideale.
BANI 6,5
Tiene le redini della difesa ma, anche se sbaglia qualche intervento (soprattutto su Finotto), viene graziato dalla fortuna o salvato da Joronen. Sul finale ha l'occasione per raddoppiare, ma la sua conclusione dopo uno scatto di 50 metri finisce dritto dritto sul portiere avversario.
CECCARONI 6,5
Sbaglia qualche movimento di troppo aprendo voragini in difesa, ma al contempo salva più volte il risultato con diagonali precise e interventi provvidenziali. Al 68' sfiora anche il raddoppio di testa, ma la sua conclusione viene parata dal portiere in maniera rocambolesca.
GYASI 4,5
Sulla carta gioca un tempo, ma concretamente non lo si vede mai né aiutare la fase offensiva, né quella difensiva. L'unica volta che ci si rende conto della sua presenza, è quando Hasa lo supera mettendo un traversone al centro che dopo un tocco di Finotto finisce sul palo prima del salvataggio di Augello. BERESZYNSKI (dal 46') 6,5 entra col piglio giusto e dà maggiore solidità alla squadra battagliando a tutto campo. Sul finale guadagna almeno 40 secondi difendendo il pallone sulla linea di fondo come un pivot di calcio a cinque.
GOMES 5
Ha l'occasione per dimostrare di meritare maggiore minutaggio se non una maglia da titolare, e la spreca malamente trotterellando in campo e facendo i classici passaggi da rugby fino al cambio. SEGRE (dal 45') 7 regge da solo l'intera mediana coprendo tutti gli spazi tra difesa e centrocampo e tra centrocampo e attacco. Sul finale anche lui sale in cattedra mettendo in campo tutta la sua esperienza per far scorrere minuti fondamentali.
RANOCCHIA 5,5
Torna a giocare lontano dalla porta e sparisce tra le maglie degli avversari che gli tolgono i rifornimenti. L'unico spunto degno di nota è un tiro da fuori area che si spegne a pochi metri dal palo.
AUGELLO 6+
Dà il là all'azione del gol sradicando il pallone dai piedi di Zuelli, salva il risultato in due occasioni spazzando il pallone dalla linea di porta, e aiuta sia in fase offensiva che difensiva, pur con qualche sbavatura. Al di là dei singoli episodi, però oggi è mancato il suo lavoro di collegamento tra i reparti.
PALUMBO 6
Mette lo zampino sul vantaggio passando di prima di testa il pallone a Le Douaron che fa l'assist, ma complessivamente non incanta sebbene porti meritatamente a casa una sufficienza anche per il suo apporto alla fase difensiva. GIOVANE (dall'87') S.V. entra col piglio giusto e si mette al servizio della squadra aumentando la densità delle maglie rosa sulla linea di fondo nel convulso finale.
LE DOUARON 6
La sua partita è tutta nell'assist per Pohjanpalo dato che nel resto della gara appare il più delle volte confusionario o impreciso. Va bene lo stessooo [cit.]. JOHNSEN (dal 64') 6 entra con la voglia di chi vorrebbe spaccare, ma non incide sebbene non manchi di impegno, corsa e carattere.
POHJANPALO 7
Segna la rete che decide la gara, serve almeno due assist ai compagni (che li sprecano) e nel finale si mette a battagliare sulla trequarti guadagnando falli che fanno perdere secondi preziosi.
