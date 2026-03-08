La Repubblica: “Carrara diventa un’occasione scatta la missione secondo posto”

Lo scivolone del Monza crea una chance Inzaghi: “Sul sintetico ci vuole energia, gioca chi ha recuperato"

⚽️ 8 marzo - 08:21

Secondo la Repubblica, per il Palermo la sfida sul campo della Carrarese rappresenta un’occasione particolarmente importante nella corsa alla promozione. La sconfitta del Monza contro lo Spezia offre infatti alla squadra di Filippo Inzaghi la possibilità di accorciare le distanze dal secondo posto e presentarsi allo scontro diretto di sabato prossimo al Brianteo con prospettive ancora più interessanti.

Prima di pensare al confronto con i brianzoli, però, i rosanero devono superare l’ostacolo dello stadio dei Marmi. Il quotidiano sottolinea come questa partita possa consentire al Palermo di archiviare definitivamente lo scivolone di Pescara e dare continuità alla vittoria ottenuta pochi giorni fa contro il Mantova. Tuttavia, lo stesso Inzaghi invita a non guardare troppo avanti, ricordando che a dieci giornate dalla fine il campionato di Serie B resta completamente aperto.

Il tecnico rosanero evidenzia come ogni gara dipenda soprattutto dall’atteggiamento con cui viene affrontata. Dopo il passo falso in Abruzzo, spiega, la squadra ha reagito con una prestazione importante e ora l’obiettivo è tornare a proporre quel livello di rendimento che ha caratterizzato le ultime quindici o sedici partite.

All’andata il confronto tra Palermo e Carrarese si era chiuso con un netto 5-0 al Barbera, ma Inzaghi mette in guardia da facili paragoni. Secondo l’allenatore, la squadra guidata da Antonio Calabro davanti al proprio pubblico è molto diversa: ha un’identità precisa, gioca bene e riesce spesso a valorizzare i giovani.

Un’altra variabile da considerare è il terreno di gioco. Per il Palermo si tratterà della quarta partita stagionale su erba sintetica, superficie sulla quale i rosanero non hanno ancora vinto, avendo raccolto una sconfitta con la Juve Stabia e due pareggi contro Avellino ed Entella. Anche per questo Inzaghi sottolinea come allo stadio dei Marmi serviranno energia e attenzione, soprattutto considerando che si tratta della terza partita in pochi giorni.

Sul piano delle scelte di formazione qualche cambiamento appare inevitabile. Gyasi dovrebbe partire dal primo minuto sulla fascia destra al posto dello squalificato Pierozzi, mentre in attacco alle spalle di Pohjanpalo agirà Palumbo, con Le Douaron favorito su Johnsen. A centrocampo resta il dubbio tra Gomes e Segre, con Ranocchia e Augello pronti a completare il reparto. In difesa, davanti al portiere Joronen, Peda sembra in vantaggio su Bereszynski, con Bani e Ceccaroni a completare il pacchetto arretrato e Magnani pronto a subentrare. Non sarà invece disponibile lo squalificato Blin.

Il tema chiave resta comunque il rendimento in trasferta. Con molte gare lontano dal Barbera nel prossimo periodo, il Palermo deve migliorare il proprio andamento fuori casa. Inzaghi insiste su un concetto chiaro: l’atteggiamento deve essere identico sia in casa che in trasferta, perché le partite vanno affrontate con aggressività e con la volontà di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti.

Infine, un elemento che può fare la differenza sarà la presenza dei tifosi rosanero. Dopo le recenti restrizioni, il settore ospiti sarà nuovamente pieno e Inzaghi sottolinea quanto questo sostegno sia fondamentale, ricordando che per il club siciliano il legame con la propria gente è parte integrante dell’identità della squadra. L’obiettivo è regalare ai sostenitori una prestazione all’altezza e proseguire la corsa verso la promozione.