Il Palermo si prepara alla trasferta contro la Carrarese allo Stadio dei Marmi con la consapevolezza che in Serie B ogni dettaglio può fare la differenza in un campionato ricco di sorprese. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, serve massima concentrazione perché ogni partita può nascondere insidie, soprattutto contro una squadra che tra le mura amiche costruisce gran parte della propria salvezza.
Giornale di Sicilia: “Palermo, ora o mai più a Carrara una chance d’oro”
Il precedente della scorsa stagione resta ancora nella memoria: allora fu Shpendi a punire il Palermo allenato da Dionisi, al termine di una delle trasferte più opache dei rosanero, incapaci di rendersi realmente pericolosi contro la formazione guidata da Calabro. Un ricordo che rende ancora più chiaro quanto la sfida odierna richieda attenzione e lucidità.
La gara assume inoltre un peso ancora maggiore dopo quanto accaduto nell’ultimo turno. Il Monza è stato infatti sconfitto in modo clamoroso dallo Spezia: la squadra di Donadoni ha ribaltato il risultato passando da 0-2 a 4-2. Un risultato inatteso che offre al Palermo una grande occasione in classifica, perché con una vittoria i rosanero potrebbero portarsi a soli tre punti dai brianzoli alla vigilia dello scontro diretto in programma la prossima settimana.
Per arrivare nel modo migliore a quell’appuntamento, Inzaghi sembra intenzionato a puntare ancora sugli uomini che hanno guidato la squadra nelle ultime settimane. Nonostante il calendario serrato – terza gara in otto giorni – il tecnico non appare orientato a un turnover massiccio. La difesa dovrebbe rimanere affidata al trio composto da Peda, Bani e Ceccaroni, considerato al momento il reparto più affidabile, con Magnani pronto a subentrare in caso di necessità.
Qualche cambiamento potrebbe invece arrivare a centrocampo. L’assenza per squalifica di Pierozzi apre spazio a Gyasi, mentre in mezzo al campo Segre, apparso molto affaticato dopo l’ultima partita, potrebbe lasciare il posto a Gomes. Sulla corsia sinistra è invece prevista la conferma di Augello.
In attacco, infine, Inzaghi sembra orientato a confermare il tridente già visto contro il Mantova. Nonostante durante la settimana Johnsen sia stato provato spesso tra i titolari, dovrebbero partire ancora Palumbo, Pohjanpalo e Le Douaron. A loro il compito di sfatare il tabù del sintetico – dove il Palermo non ha ancora vinto in questa stagione – e soprattutto di ritrovare un successo in trasferta che manca dalla fine di gennaio.
La partita contro la Carrarese diventa quindi un passaggio cruciale: con il passo falso del Monza, perdere l’occasione di avvicinarsi ulteriormente alla vetta rappresenterebbe, come lascia intendere il quotidiano, una chance davvero difficile da giustificare.
