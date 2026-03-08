Giornale di Sicilia: “Palermo, ora o mai più a Carrara una chance d’oro”

Il precedente della scorsa stagione resta ancora nella memoria: allora fu Shpendi a punire il Palermo allenato da Dionisi , al termine di una delle trasferte più opache dei rosanero, incapaci di rendersi realmente pericolosi contro la formazione guidata da Calabro . Un ricordo che rende ancora più chiaro quanto la sfida odierna richieda attenzione e lucidità.

La gara assume inoltre un peso ancora maggiore dopo quanto accaduto nell’ultimo turno. Il Monza è stato infatti sconfitto in modo clamoroso dallo Spezia : la squadra di Donadoni ha ribaltato il risultato passando da 0-2 a 4-2. Un risultato inatteso che offre al Palermo una grande occasione in classifica, perché con una vittoria i rosanero potrebbero portarsi a soli tre punti dai brianzoli alla vigilia dello scontro diretto in programma la prossima settimana.

Per arrivare nel modo migliore a quell’appuntamento, Inzaghi sembra intenzionato a puntare ancora sugli uomini che hanno guidato la squadra nelle ultime settimane. Nonostante il calendario serrato – terza gara in otto giorni – il tecnico non appare orientato a un turnover massiccio. La difesa dovrebbe rimanere affidata al trio composto da Peda , Bani e Ceccaroni , considerato al momento il reparto più affidabile, con Magnani pronto a subentrare in caso di necessità.

In attacco, infine, Inzaghi sembra orientato a confermare il tridente già visto contro il Mantova. Nonostante durante la settimana Johnsen sia stato provato spesso tra i titolari, dovrebbero partire ancora Palumbo, Pohjanpalo e Le Douaron. A loro il compito di sfatare il tabù del sintetico – dove il Palermo non ha ancora vinto in questa stagione – e soprattutto di ritrovare un successo in trasferta che manca dalla fine di gennaio.