LE PAGELLE DI FROSINONE-PALERMO 1-1. I rosa dominano al Benito Stirpe ma tornano a Palermo con un punto

Il Palermo pareggia in casa del Frosinone giocando una partita maiuscola in casa della seconda del campionato, lasciando ancora aperta la caccia al terzo posto visto che con questo risultato la promozione diretta è al momento difficile. Le pagelle.

Il Palermo pareggia in rimonta in casa del Frosinone giocando una partita maiuscola in casa della seconda del campionato, lasciando ancora aperta la caccia al terzo posto visto che con questo risultato la promozione diretta è al momento molto difficile (ma non impossibile). Si torna in campo sabato (17:15) per la sfida del Barbera contro il Cesena .

Titolare per l'infortunio di Joronen, compie alcune parate d'ordinaria amministrazione e gioca con sicurezza, cosa affatto scontata dopo tutto questo tempo senza partite ufficiali. Sul gol non può nulla.

Garantisce ampiezza alla manovra e corre come un forsennato in copertura per non lasciare la fascia scoperta. Anche lui però non riesce a trovare la giocata decisiva negli ultimi metri del campo. Esce verso l'ora di gioco dopo una testata con Bracaglia. GYASI (dal 62') 5,5 ha l'occasione per fare l'assist della stagione, ma invece di passarla a Ranocchia più vicino, cerca Pohjanpalo più lontano.

Disputa una partita tatticamente perfetta, chiudendo tutti i buchi difensivi con la solita maestria. Si vede comprensibilmente meno in avanti, ma oggi è giusto così.

Sfiora il gol al 20' con una bella azione personale dopo un dribbling e un tiro a giro che si spegne a un metro dal palo. Nel resto della partita viene cercato spesso dai compagni, e lui non tradisce la fiducia sprecando pochi palloni. PEDA (dal 46') dopo pochi secondi dal suo ingresso sfiora il gol con una conclusione improvvisa che il portiere devia in angolo. Sul gol di Ranocchia ha il merito di battere in maniera esemplare il fallo laterale nella zona occupata da Pohjanpalo