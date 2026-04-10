LE PAGELLE DI FROSINONE-PALERMO 1-1. I rosa dominano al Benito Stirpe ma tornano a Palermo con un punto

DIFESA—
Di Fabrizio Anselmo
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Di Fabrizio Anselmo
Il Palermo pareggia in rimonta in casa del Frosinone giocando una partita maiuscola in casa della seconda del campionato, lasciando ancora aperta la caccia al terzo posto visto che con questo risultato la promozione diretta è al momento molto difficile (ma non impossibile). Si torna in campo sabato (17:15) per la sfida del Barbera contro il Cesena.
GOMIS 6
Titolare per l'infortunio di Joronen, compie alcune parate d'ordinaria amministrazione e gioca con sicurezza, cosa affatto scontata dopo tutto questo tempo senza partite ufficiali. Sul gol non può nulla.
PIEROZZI 6
Garantisce ampiezza alla manovra e corre come un forsennato in copertura per non lasciare la fascia scoperta. Anche lui però non riesce a trovare la giocata decisiva negli ultimi metri del campo. Esce verso l'ora di gioco dopo una testata con Bracaglia. GYASI (dal 62') 5,5 ha l'occasione per fare l'assist della stagione, ma invece di passarla a Ranocchia più vicino, cerca Pohjanpalo più lontano.
BANI 7
Disputa una partita tatticamente perfetta, chiudendo tutti i buchi difensivi con la solita maestria. Si vede comprensibilmente meno in avanti, ma oggi è giusto così.
CECCARONI 6
Parte forte sfiorando il gol con un colpo di testa su un cross di Pierozzi, poi lascia più spazio a un ispirato Augello per pungere dalla trequarti in su. Bene in copertura. VASIC (dal 76') S.V.
RUI MODESTO 6
Sfiora il gol al 20' con una bella azione personale dopo un dribbling e un tiro a giro che si spegne a un metro dal palo. Nel resto della partita viene cercato spesso dai compagni, e lui non tradisce la fiducia sprecando pochi palloni. PEDA (dal 46') dopo pochi secondi dal suo ingresso sfiora il gol con una conclusione improvvisa che il portiere devia in angolo. Sul gol di Ranocchia ha il merito di battere in maniera esemplare il fallo laterale nella zona occupata da Pohjanpalo
SEGRE 6
Vorrebbe lasciare il segno, ma finisce per sprecare delle azioni che avrebbero meritato tutt'altro epilogo. Positivo come sempre il suo apporto in fase difensiva tra difesa e centrocampo.
RANOCCHIA 7
Segna la rete del pareggio con un piattone potente di sinistro che non lascia scampo al portiere avversario. Al di là del gol, oggi ha il piede caldo ma gli mancano le occasioni per sfoderare tutta la sua potenza. Bene dal punto di vista delle geometrie e dei movimenti senza palla in copertura.
AUGELLO 6,5
Macina chilometri su chilometri puntando qualsiasi cosa si muova dalle sue parti, e mette un'infinità di palloni al centro sebbene nessuno abbia la forza e la precisione per essere impattato in maniera decisiva da un compagno. La punizione del gol nasce da una sua trattenuta abbastanza superflua.
PALUMBO 6
Si muove in lungo e il largo garantendo imprevedibilità alla manovra, sebbene manchi all'appello qualche verticalizzazione veramente illuminante per gli attaccanti. Anche lui si sacrifica in fase di non possesso per chiudere le traiettorie di passaggio degli avversari. GIOVANE (dall'83') S.V.
LE DOUARON 5,5
Lotta a tutto campo come sempre e allunga il campo attaccando gli spazi, ma alla tirata dei conti non incide.
POHJANPALO 6,5
Colpisce un palo anticipando l'uscita del portiere dopo un retropassaggio di Monterisi, tenta una sforbiciata al volo che però finisce comodamente tra i guantoni del portiere, ma soprattutto effettua un assist ai limiti dell'impossibile per il gol di Ranocchia.
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