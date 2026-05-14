Da pochi giorni è iniziato uno dei periodi più importanti della storia recente del Palermo. Lato sportivo, meno di una settimana e inizierà il mini-torneo per giocarsi la promozione al Ceravolo contro il Catanzaro. Al quarto anno di B per la prima volta la squadra giocherà gli spareggi con il vantaggio in semifinale, potendo così giocarsi la massima categoria con una spinta in più. Ma lato strutturale, quello che sta accadendo attorno allo stadio può cambiare totalmente la direzione progettuale dei rosa.

La presentazione dettagliata del progetto ha fatto emergere l'entusiasmo di una società vogliosa di regalare un gioiello ai propri tifosi, ma ha ricevuto anche una risposta enorme da parte del pubblico, che ha potuto toccare con mano quello che potrebbe diventare realtà tra pochissimo tempo. Proprio questo fa nascere una riflessione: la Serie A, già importante di suo, oggi diventa qualcosa di imprescindibile. Non diventa solo la possibilità di stabilirsi nel maggior palcoscenico italiano, ma sarebbe il passo definitivo in concomitanza con stadio e centro sportivo - già costruito - per un concreto, enorme, passo in avanti nel progetto del CFG sul Palermo. La promozione, bisogna essere sinceri, è stato un obiettivo già raggiungibile da un paio d'anni che delle scelte errate ha invece fatto virare su altri, minori, piazzamenti. Oggi, con un gruppo affiatato e una guida tecnica apprezzata in primis, ma soprattutto tra le migliori della categoria, il sogno non sembra più un'utopia come al solito. L'anno corrente, quindi, potrebbe essere tra i più importanti della storia rosanero: una promozione, con queste premesse, sarebbe molto di più che un obiettivo sportivo.

Domenica ci sarà, quindi, il primo passo per lo step più importante del progetto futuro del Palermo, contro il Catanzaro. La gara non sarà ovviamente facile, ma i rosanero hanno dimostrato di essere tra le rose più attrezzate del torneo. E poi, c'è il passo finale per lo stadio...