Stamattina è proseguita la preparazione della gara contro il Catanzaro. Nel corso della seduta, la notizia che crea più apprensione riguarda Antonio Palumbo: il numero 5 rosanero, in seguito a un trauma contusivo toraco-costale e a un trauma distorsivo del ginocchio rimediati durante l’allenamento odierno, è stato sottoposto in via precauzionale ad accertamenti diagnostici. Da capire se sarà disponibile per la prossima gara e per quella di ritorno al Barbera.

Per quanto riguarda l'allenamento odierno, i rosanero, dopo un lavoro di forza in palestra, hanno svolto sprint sul campo e un’esercitazione sulla tattica difensiva. A concludere la seduta una partita con le sponde.