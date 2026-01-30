LE PAGELLE DI BARI-PALERMO 0-3. Prova di forza al San Nicola per ricominciare la scalata

Il Palermo vince a Bari grazie ai gol di Le Douaron , Pohjanpalo e Ranocchia e si rimette in carreggiata dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa contro il Modena . Si torna in campo sabato prossimo per la sfida del Barbera contro l' Empoli dell'attesissimo ex Dionisi .

Praticamente inoperoso fatta eccezione per una parata d'ordinaria amministrazione, dirige la difesa e trasmette sicurezza.

Sbaglia due clamorose occasioni da gol, ma in difesa è impeccabile sia da un punto di vista tecnico che tattico. VASIC (dall'83') S.V. entra col piglio giusto e dialoga bene con i compagni.