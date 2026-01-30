Di Fabrizio Anselmo
pagelle
LE PAGELLE DI BARI-PALERMO 0-3. Prova di forza al San Nicola per ricominciare la scalata
Il Palermo vince a Bari grazie ai gol di Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia e si rimette in carreggiata dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa contro il Modena. Si torna in campo sabato prossimo per la sfida del Barbera contro l'Empoli dell'attesissimo ex Dionisi.
JORONEN S.V.
Praticamente inoperoso fatta eccezione per una parata d'ordinaria amministrazione, dirige la difesa e trasmette sicurezza.
PEDA 6,5
Attacca poco gli spazi ma chiude bene la luce tra le linee.
BANI 7
Sbaglia due clamorose occasioni da gol, ma in difesa è impeccabile sia da un punto di vista tecnico che tattico. VASIC (dall'83') S.V. entra col piglio giusto e dialoga bene con i compagni.
CECCARONI 7
Rimane invischiato per gran parte del tempo tra le maglie avversarie, ma quando riesce a divincolarsi, il Palermo ha una marcia in più. Non è un caso che il gol nasca da un suo cross millimetrico verso il centro. In difesa non sbaglia praticamente nulla.
