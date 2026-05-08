LE PAGELLE DI VENEZIA-PALERMO 2-0. Sconfitta indolore che toglie il primo posto al Frosinone

Il Palermo perde e consente al Venezia di chiudere la Serie B al primo posto davanti al Frosinone . Si torna in campo domenica alle 20 per l'andata della semifinale contro la vincente tra Catanzaro e Avellino .

Gol a parte sui quali ha poche responsabilità, salva il risultato più volte e viene graziato da pali e traverse.

Fatica a contenere i rapidi attaccanti del Venezia, ma esce dal campo prima che il Palermo subisca gol. VEROLI (dal 46') 5,5 sul raddoppio sbaglia il posizionamento su Compagnon, anche se probabilmente la colpa è da dividere tra lui e Ceccaroni.

Sbaglia il posizionamento su Doumbia in occasione del gol, ma ciò che manca di più nella sua prestazione è l'apporto alla fase offensiva, fatta eccezione per un cross ben calibrato per Le Douaron. La speranza è che stia riservando la sua esplosività per i playoff. RUI MODESTO (dal 72') S.V. prova qualche inserimento, ma il Venezia aveva già cambiato marcia lasciando solo le briciole al Palermo.