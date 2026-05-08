mediagol pagelle LE PAGELLE DI VENEZIA-PALERMO 2-0. Sconfitta indolore che toglie il primo posto al Frosinone

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LE PAGELLE DI VENEZIA-PALERMO 2-0. Sconfitta indolore che toglie il primo posto al Frosinone

LE PAGELLE DI VENEZIA-PALERMO 2-0. Sconfitta indolore che toglie il primo posto al Frosinone - immagine 1
Una sconfitta indolore che consente al Palermo di mettere minutaggio sulle gambe e al Venezia di chiudere al primo posto davanti al Frosinone. Migliore in campo Palumbo, peggiore... Le pagelle di Mediagol.
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DIFESA

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Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo perde e consente al Venezia di chiudere la Serie B al primo posto davanti al Frosinone. Si torna in campo domenica alle 20 per l'andata della semifinale contro la vincente tra Catanzaro e Avellino.

JORONEN 6

Gol a parte sui quali ha poche responsabilità, salva il risultato più volte e viene graziato da pali e traverse.

BERESZYNSKI 5,5

Un giallo giusto ma evitabile che lo terrà fuori per l'andata della semifinale, e un'intesa comprensibilmente approssimativa con i compagni di reparto.

PEDA 6

Fatica a contenere i rapidi attaccanti del Venezia, ma esce dal campo prima che il Palermo subisca gol. VEROLI (dal 46') 5,5 sul raddoppio sbaglia il posizionamento su Compagnon, anche se probabilmente la colpa è da dividere tra lui e Ceccaroni.

CECCARONI 5,5

Gioca col freno a mano tirato e non incide in nessuna delle due fasi. Sul raddoppio poteva fare di più.

CENTROCAMPO

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PIEROZZI 5,5

Sbaglia il posizionamento su Doumbia in occasione del gol, ma ciò che manca di più nella sua prestazione è l'apporto alla fase offensiva, fatta eccezione per un cross ben calibrato per Le Douaron. La speranza è che stia riservando la sua esplosività per i playoff. RUI MODESTO (dal 72') S.V. prova qualche inserimento, ma il Venezia aveva già cambiato marcia lasciando solo le briciole al Palermo.

SEGRE 6

Il Venezia attacca soprattutto dalle vie centrali, e lui fa il possibile per sporcare le traiettorie di passaggio.

BLIN 5

Ci mette il fisico e tanto impegno, ma nient'altro che giustifichi un suo impiego.

AUGELLO 5,5

Gioca al trotto, quasi amministrando le energie in vista dei playoff, e non incide.

VASIC 5

Disputa una partita anonima e sparisce tra le maglie del Venezia lasciando di fatto il Palermo in inferiorità numerica in fase di impostazione. JOHNSEN (dal 51') 5,5 qualche timida iniziativa, ma niente di indimenticabile.

ATTACCO

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PALUMBO 6,5

Dà imprevedibilità alla manovra e sfiora un eurogol con una pennellata dal limite dell'area che il portiere para con la mano di richiamo. GOMES (dal 61') 5,5 mezz'ora e tanti chilometri macinati.

LE DOUARON 5,5

Da un lato è l'unico terminale offensivo e sfiora il gol in almeno tre chiare occasioni, dall'altro fatica a vedere la porta o a piazzarla dove il portiere non può arrivare. POHJANPALO (dal 61') S.V. una passerella più per salutare i suoi ex tifosi che per fare gol dato che non tocca un pallone.

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