Dalla A del Frosinone alla salvezza: tutti i verdetti dell’ultima giornata di B

Il resoconto e tutti i verdetti della 38ª giornata di Serie B

Non potevano mancare i fuochi d'artificio finali per mettere la parola fine a questo campionato bellissimo. In novanta minuti succede di tutto, e adesso i verdetti sono ufficiali.

Il Venezia festeggia la promozione con una vittoria contro il Palermo . I lagunari il campionato al primo posto grazie alle reti di Doumbia e Compagnon. Per la prima volta in carriera, Stroppa conclude un campionato di Serie B in testa alla classifica.

Allo Stirpe si concretizza la promozione del Frosinone . Bastava un punto contro il Mantova , ma il Frosinone ha deciso di chiudere una stagione da sogno in grande stile: un 5-0 senza storia, con le firme di praticamente tutti i protagonisti della cavalcata. Successo che riporta i ciociari in Serie A dopo due anni, mentre il Mantova chiude il campionato al decimo posto.

La manita della squadra di Alvini condanna il Monza ai play-off. La squadra di Bianco pareggia contro l' Empoli , e quindi dovrà passare dagli spareggi per conquistare la Serie A. Il terzo posto regala ai brianzoli la semifinale, contro una tra Modena e Juve Stabia (in campo martedì alle 18.45).

Oltre al terzo posto del Monza, sopracitato, l'ultimo posto disponibile per i play-off se lo assicura l' Avellino . La squadra di Ballardini vince in casa contro il Modena e blinda l'ottavo posto. Martedì affronterà il Catanzaro nei quarti di finale dei play-off. Chi vince affronta il Palermo.

A Cesena va in scena la partita più folle dell'ultimo turno, uno dei più belli del campionato. Il Cesena perde 3-4 contro il Padova e chiude all'undicesimo posto, proprio dietro ai veneti. La squadra di Cole aveva l'opportunità di conquistare i play-off in caso di vittoria, ma la sconfitta mette il sigillo a un girone di ritorno disastroso da parte degli emiliani.

La zona più calda della classifica, con gli incroci più incredibili e una serie infinita di ribaltamenti. L'Empoli pareggia nel recupero a Monza e conquista la salvezza. Festeggia anche la Virtus Entella dopo il successo casalingo contro la Carrarese. Il Sudtirol spreca tanto, e non va oltre l'1-1 contro la Juve Stabia. Gli altoatesini giocheranno i play-out.