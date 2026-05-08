Non potevano mancare i fuochi d'artificio finali per mettere la parola fine a questo campionato bellissimo. In novanta minuti succede di tutto, e adesso i verdetti sono ufficiali.
I VERDETTI
Dalla A del Frosinone alla salvezza: tutti i verdetti dell’ultima giornata di B
SERIE A
Il Venezia festeggia la promozione con una vittoria contro il Palermo. I lagunari il campionato al primo posto grazie alle reti di Doumbia e Compagnon. Per la prima volta in carriera, Stroppa conclude un campionato di Serie B in testa alla classifica.
Allo Stirpe si concretizza la promozione del Frosinone. Bastava un punto contro il Mantova, ma il Frosinone ha deciso di chiudere una stagione da sogno in grande stile: un 5-0 senza storia, con le firme di praticamente tutti i protagonisti della cavalcata. Successo che riporta i ciociari in Serie A dopo due anni, mentre il Mantova chiude il campionato al decimo posto.
La manita della squadra di Alvini condanna il Monza ai play-off. La squadra di Bianco pareggia contro l'Empoli, e quindi dovrà passare dagli spareggi per conquistare la Serie A. Il terzo posto regala ai brianzoli la semifinale, contro una tra Modena e Juve Stabia (in campo martedì alle 18.45).
PLAY-OFF
Oltre al terzo posto del Monza, sopracitato, l'ultimo posto disponibile per i play-off se lo assicura l'Avellino. La squadra di Ballardini vince in casa contro il Modena e blinda l'ottavo posto. Martedì affronterà il Catanzaro nei quarti di finale dei play-off. Chi vince affronta il Palermo.
A Cesena va in scena la partita più folle dell'ultimo turno, uno dei più belli del campionato. Il Cesena perde 3-4 contro il Padova e chiude all'undicesimo posto, proprio dietro ai veneti. La squadra di Cole aveva l'opportunità di conquistare i play-off in caso di vittoria, ma la sconfitta mette il sigillo a un girone di ritorno disastroso da parte degli emiliani.
SALVEZZA
La zona più calda della classifica, con gli incroci più incredibili e una serie infinita di ribaltamenti. L'Empoli pareggia nel recupero a Monza e conquista la salvezza. Festeggia anche la Virtus Entella dopo il successo casalingo contro la Carrarese. Il Sudtirol spreca tanto, e non va oltre l'1-1 contro la Juve Stabia. Gli altoatesini giocheranno i play-out.
PLAY-OUT
Il Bari vince in rimonta contro il Catanzaro e va vicino al colpaccio salvezza. La squadra di Longo giocherà i play-out contro il Sudtirol. Andata al San Nicola il 15 maggio, ritorno in Trentino sette giorni dopo. Il Sudtirol ha due risultati utili su tre.
RETROCESSIONE
Solo una sconfitta del Bari poteva aprire qualche spiraglio, ma il successo dei pugliesi mette il sigillo alla retrocessione di Reggiana, Spezia e Pescara.
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