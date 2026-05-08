Venezia-Palermo, una notte tra festa Serie A e ambizioni playoff

Venezia già promosso affronta un Palermo ambizioso. Al Penzo si chiude la Serie B tra festa lagunare e rosanero in preparazione alla corsa Serie A.

⚽️ 8 maggio 2026 (modifica il 8 maggio 2026 | 10:07)

di Vittorio Brunelli

Al Penzo non ci sarà soltanto una partita di fine stagione. Questa sera, venerdì 8 maggio, Venezia e Palermo chiudono il loro campionato di Serie B con stati d’animo completamente diversi, ma con ancora qualcosa da raccontare. Il Venezia arriva all’ultima giornata già promosso in Serie A. La squadra di Giovanni Stroppa ha conquistato l’aritmetica promozione una settimana fa dopo il 2-2 contro lo Spezia, tornando nella massima serie dopo una sola stagione. I lagunari comandano la classifica con 79 punti e vogliono salutare il proprio pubblico con una festa completa, davanti a uno stadio che si preannuncia esaurito.

Dall’altra parte c’è un Palermo che vive una vigilia molto diversa, ma ancora piena di ambizione e fiducia. I rosanero sono certi del quarto posto e della qualificazione ai playoff, al termine di una stagione vissuta stabilmente ai vertici della Serie B e che può ancora trasformarsi in qualcosa di speciale. Per lunghi tratti del campionato la squadra siciliana ha tenuto il passo del Venezia, confermandosi una delle realtà più solide e continue della categoria prima che alcuni risultati complicassero la corsa alla promozione diretta. La vittoria sofferta contro il Catanzaro nell’ultimo turno ha comunque restituito entusiasmo e convinzione all’ambiente rosanero. Una gara piena di tensione e risolta all’ultimo respiro: stadio in apnea, nervi tesi e liberazione finale. Adesso però servirà una prova di maturità proprio sul campo della squadra più continua del campionato, per arrivare ai playoff con slancio, identità e la consapevolezza di potersi giocare fino in fondo la corsa alla Serie A.

Il match di stasera avrà inevitabilmente un’atmosfera particolare: Venezia potrà giocare con leggerezza mentale, ma con la forte motivazione di chi vuole chiudere al meglio la stagione e consolidare il primo posto davanti ai propri tifosi. Palermo invece dovrà dimostrare di avere ancora fame e ambizioni, perché tra pochi giorni inizieranno playoff durissimi, nei quali ogni dettaglio farà la differenza. Anche i numeri raccontano una sfida equilibrata e spettacolare. Il Venezia ha il miglior attacco del campionato, mentre il Palermo chiuderà la stagione con una delle migliori difese della Serie B. L’ultimo confronto al Barbera, lo scorso settembre, era terminato 0-0, ma stavolta le condizioni sembrano perfette per una partita molto più aperta.

Sul piano emotivo, il protagonista più atteso sarà inevitabilmente Joel Pohjanpalo, trascinatore offensivo dei rosanero con 24 gol e 7 assist e grande ex della sfida, che torna a incrociare il suo recente passato, con cui ha vissuto stagioni importanti prima del trasferimento nel capoluogo siciliano.

Calcio d’inizio alle 20:30. Non una semplice chiusura di campionato, ma l’ultimo fotogramma di una Serie B divisa tra chi ha già festeggiato e chi sente che la stagione più importante deve ancora cominciare.