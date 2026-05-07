Scarica GRATIS la nuova APP di Mediagol, per Iphone, Android e Windows

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Mediagol ⚽️ 7 maggio 2026 (modifica il 7 maggio 2026 | 17:18)

Mediagol rinnova la propria applicazione ufficiale e porta tutte le notizie sul Palermo FC direttamente sul tuo smartphone senza bisogno di scaricarla dagli store. Si tratta, infatti, di una web app raggiungibile direttamente tramite www.mediagol.it pensata per seguire il mondo rosanero in tempo reale, con aggiornamenti continui, contenuti esclusivi e una navigazione più semplice e veloce.

Attraverso la nuova web app di Mediagol sarà possibile consultare news, approfondimenti, calciomercato, interviste, video, live testuale e sintesi video delle partite e contenuti dedicati al Palermo e alla Serie B, restando aggiornati durante tutta la giornata anche su Serie A e calcio internazionale.

L’applicazione è gratuita ed è disponibile per dispositivi iPhone e Android. Un modo immediato per avere sempre a disposizione tutte le principali notizie legate al Palermo FC, anche attraverso notifiche push e aggiornamenti in tempo reale.

Mediagol, punto di riferimento dell’informazione sportiva sul Palermo, continua così a investire sui propri strumenti digitali per offrire ai lettori un’esperienza più completa e accessibile, sia da mobile che da tablet.

Segui le istruzioni per salvare la web app sul tuo dispositivo.

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