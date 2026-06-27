Il mercato del Palermo entra sempre più nel vivo. La dirigenza rosanero, guidata dal direttore sportivo Carlo Osti, sta lavorando per consegnare a Filippo Inzaghi una squadra competitiva già in vista del ritiro estivo. Tra operazioni ormai definite, trattative avanzate e uscite da programmare, il club continua a muoversi su più tavoli con l'obiettivo di costruire un organico all'altezza delle ambizioni di promozione.

La prima ufficialità è arrivata tra i pali, con il rinnovo di Jesse Joronen, che ha prolungato il proprio contratto fino al 2027 grazie all'opzione automatica in caso di promozione in Serie A. Il portiere finlandese resterà il titolare anche nella prossima stagione e ha celebrato il rinnovo con un messaggio d'amore rivolto alla città e ai tifosi. Adesso il Palermo è alla ricerca di un vice affidabile: Desplanches è destinato a partire nuovamente in prestito per trovare continuità, mentre Gomis non rinnoverà il contratto. Tra i profili valutati c'è anche Pizzignacco del Monza, come riportano il Giornale di Sicilia e il Corriere dello Sport.

Sul fronte degli acquisti sono ormai definiti gli arrivi di Hernani e Nahuel Estevez, che sosterranno le visite mediche nei prossimi giorni prima delle firme ufficiali. Il brasiliano arriverà a titolo definitivo dal Monza per una cifra vicina al milione di euro, mentre l'argentino approderà in rosanero da svincolato dopo la conclusione dell'esperienza con il Parma. Due innesti di esperienza destinati a rivoluzionare il centrocampo della squadra di Inzaghi, secondo quanto riferiscono Corriere dello Sport, Giornale di Sicilia e La Repubblica.

Vicinissima anche la definizione dell'affare Tommaso Cassandro. Il difensore, rientrato al Como dopo le due stagioni in prestito al Catanzaro, arriverà a titolo definitivo e rappresenterà una valida alternativa sia nel ruolo di terzino destro che di centrale difensivo grazie alla sua duttilità. L'accordo tra le società e con il giocatore viene considerato ormai raggiunto, come confermano Corriere dello Sport, Giornale di Sicilia, Tuttosport e La Repubblica.

A centrocampo il Palermo continua inoltre a seguire Simone Trimboli del Mantova, il cui profilo potrebbe tornare d'attualità soprattutto dopo il forte inserimento del Cagliari per Alessandro Romano della Roma. Secondo il Corriere dello Sport e La Repubblica, i rossoblù sarebbero ormai in vantaggio con un'offerta superiore ai sei milioni di euro, anche se il Giornale di Sicilia sottolinea come il club rosanero non abbia ancora abbandonato definitivamente la pista.

Per l'attacco il primo obiettivo resta Zito Luvumbo. Il Palermo ha già trovato una base d'intesa con il Cagliari sulla formula del trasferimento, ma manca ancora il sì definitivo dell'esterno angolano, che continua a riflettere sul proprio futuro. La trattativa resta aperta e i rosanero attendono una risposta nelle prossime settimane, come evidenziano il Giornale di Sicilia e il Corriere dello Sport. Restano vive anche le piste che portano a Compagnon del Venezia e al giovane Rao del Napoli, il cui futuro sarà deciso soltanto dopo il ritiro estivo con gli azzurri.

Situazione più complessa per Paulo Azzi. Secondo il Corriere dello Sport il suo nome non rappresenta al momento una priorità, mentre La Repubblica riferisce di un interesse ancora vivo da parte del Palermo, che dovrà però fare i conti con il Modena e con le condizioni fisiche del giocatore.

Capitolo uscite: Aljosa Vasic è sempre più vicino al Vicenza, mentre Dimitris Nikolaou è a un passo dal ritorno in Grecia con l'Asteras Tripolis. Blin è destinato a lasciare il club, mentre per Gomes è previsto un confronto con la società prima della decisione definitiva, anche se la permanenza appare sempre più difficile. Desplanches e Corona verranno ceduti in prestito per accumulare esperienza, come riportano Corriere dello Sport, Giornale di Sicilia e La Repubblica.

Infine, a centrocampo resta aperta anche la questione Jacopo Segre. Nonostante alcune sirene dalla Serie B e il contratto in scadenza nel 2027, il numero otto viene considerato centrale nel progetto tecnico rosanero e, almeno per il momento, il club non sembra intenzionato a privarsene. Sul tema rinnovo filtra comunque tranquillità, come sottolineano il Giornale di Sicilia, il Corriere dello Sport e La Repubblica.