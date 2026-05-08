Venezia-Palermo: numeri, risultati e storia recente del confronto

I precedenti della gara in programma nella serata odierna. Il bilancio è leggermente favorevole al Palermo

⚽️ 8 maggio - 08:30

Palermo e Venezia si sfideranno questa sera nell’ultima partita di campionato, una gara che, a prima vista, potrebbe sembrare priva di significato vista la situazione già definita, ma in realtà non è così. La squadra di Stroppa, già certa della promozione, in caso di vittoria alzerebbe la coppa da prima in classifica; dall’altro lato, quella di Inzaghi, se riuscisse a portare a casa i tre punti in laguna e il Monza perdesse contro l’Empoli, raggiungerebbe i lombardi in classifica, facendo loro perdere il vantaggio della migliore posizione.

Il confronto odierno sarà il cinquantanovesimo tra le due compagini. Il bilancio è leggermente in favore del Palermo con ventuno vittorie, diciassette pareggi e venti sconfitte. Al Penzo, teatro della sfida di oggi, invece, il Venezia ha la meglio con tredici vittorie, sette sconfitte e otto pareggi. Un bilancio, dunque, prevalentemente equilibrato tra due formazioni che si sono affrontate per la maggior parte delle occasioni in Serie B, fatta eccezione per tre precedenti in massima serie.

GLI ULTIMI PRECEDENTI

L'ultima volta che Palermo e Venezia si sono affrontate risale al mese di settembre. La sfida è terminata con il risultato di 0-0, con Jesse Joronen in grande spolvero, autore di ottime parate, e con una squadra ospite che ha prevalso in quasi tutti i frangenti della gara. La squadra di Inzaghi non aveva offerto un’ottima prestazione, soffrendo spesso le avanzate dei lagunari e non riuscendo a scardinare la retroguardia avversaria.

Al Penzo, invece, l'ultimo incontro risale alla stagione 2023/24, nella gara valida per il ritorno delle semifinali dei playoff di Serie B. La squadra allora allenata da Mignani perse l'andata 0-1 e fece visita al Venezia con l'arduo obiettivo della rimonta. La sfida, però, confermò quanto visto all'andata, ovvero una netta superiorità dei lagunari, e terminò con il risultato di 2-1. Il Venezia, successivamente, vinse i playoff e fece ritorno in massima serie.

Nel campionato regolare della medesima stagione, invece, il Palermo ebbe la meglio al Penzo, vincendo 1-3 con una tripletta di Brunori; al ritorno, però, al Barbera, arrivò una sconfitta per 0-3, con il ricordo di Pohjanpalo uscito tra gli applausi del pubblico rosanero.

Gli altri precedenti riguardano la stagione 2022/23, con il Venezia vittorioso sia all'andata che al ritorno. Al Barbera vinse 0-1 con la rete di Pohjanpalo, mentre al Penzo si impose per 3-2.