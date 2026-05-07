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GLI ORARI

Serie B, comunicati gli orari di play-off e play-out

Palermo
Annunciati gli orari dei match degli spareggi di fine campionato. Si comincia martedì
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Manca soltanto una settimana all'inizio degli spareggi, e in attesa di conoscere le squadre che prenderanno parte a play-off e play-out, la Lega Serie B ha annunciato gli orari della gare. Si comincia con i quarti di finale martedì, alle 18.45 e alle 21.00, mentre tutti gli altri match si giocano alle ore 20. Ecco il programma completo:

PLAY-OFF

Quarti di finale 

  • Modena-Juve Stabia (ore 18:45)

  • Catanzaro- 8ª classificata (ore 21:00)

    • Semifinali (andata)

  • Modena/Juve Stabia - Monza (sabato 16 maggio ore 20:00)

  • Catanzaro/8ª-Palermo (domenica 17 maggio ore 20:00)

    • Semifinali (ritorno)

  • Monza- Modena/Juve Stabia (martedì 19 maggio ore 20:00)

  • Palermo-Catanzaro/8ª (mercoledì ore 20:00)

    • Finali

  • Domenica 24 maggio 2026 (andata) - ore 20.00

  • Venerdì 29 maggio 2026 (ritorno) - ore 20.00

    • Il ritorno si disputa in casa della squadra meglio classificata tra le due finaliste

    PLAY-OUT

     

  • Venerdì 15 maggio 2026 (andata) – 17ª vs 16ª (ore 20.00)

  • Venerdì 22 maggio 2026 (ritorno) – 16ª vs 17ª (ore 20.00)

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