Serie B, comunicati gli orari di play-off e play-out

Manca soltanto una settimana all'inizio degli spareggi, e in attesa di conoscere le squadre che prenderanno parte a play-off e play-out, la Lega Serie B ha annunciato gli orari della gare. Si comincia con i quarti di finale martedì, alle 18.45 e alle 21.00, mentre tutti gli altri match si giocano alle ore 20. Ecco il programma completo: