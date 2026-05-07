Manca soltanto una settimana all'inizio degli spareggi, e in attesa di conoscere le squadre che prenderanno parte a play-off e play-out, la Lega Serie B ha annunciato gli orari della gare. Si comincia con i quarti di finale martedì, alle 18.45 e alle 21.00, mentre tutti gli altri match si giocano alle ore 20. Ecco il programma completo:
GLI ORARI
Serie B, comunicati gli orari di play-off e play-out
Annunciati gli orari dei match degli spareggi di fine campionato. Si comincia martedì
PLAY-OFF
Quarti di finale
Semifinali (andata)
Semifinali (ritorno)
Finali
Il ritorno si disputa in casa della squadra meglio classificata tra le due finaliste
PLAY-OUT
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