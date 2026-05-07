Ultima gara della stagione regolare per gli uomini di Inzaghi. I rosanero hanno un ultimo difficile obiettivo ma, nonostante ciò, la formazione sarà nuovamente rimaneggiata.
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
Il Sondaggio
SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro il Venezia
Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
PORTA—
In porta ballottaggio Joronen-Gomis, ma il finlandese è favorito.
DIFESA—
Tra le retrovie Bani dovrebbe riposare. Occhio alle sorprese tra i braccetti.
CENTROCAMPO—
In mezzo al campo probabile turno di riposo per quasi tutti oltre Rui Modesto, con Ranocchia che potrebbe rifiatare dopo i 90 minuti giocati la scorsa gara.
ATTACCO—
In avanti riposo probabile per Palumbo. Probabile continuità di minutaggio per Johnsen. Punto interrogativo Pohjanpalo, con il finlandese che sembra instancabile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA