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SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro il Venezia

Palermo
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Ultima gara della stagione regolare per gli uomini di Inzaghi. I rosanero hanno un ultimo difficile obiettivo ma, nonostante ciò, la formazione sarà nuovamente rimaneggiata.

PORTA

—  

In porta ballottaggio Joronen-Gomis, ma il finlandese è favorito.

DIFESA

—  

Tra le retrovie Bani dovrebbe riposare. Occhio alle sorprese tra i braccetti.

CENTROCAMPO

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In mezzo al campo probabile turno di riposo per quasi tutti oltre Rui Modesto, con Ranocchia che potrebbe rifiatare dopo i 90 minuti giocati la scorsa gara.

ATTACCO

—  

In avanti riposo probabile per Palumbo. Probabile continuità di minutaggio per Johnsen. Punto interrogativo Pohjanpalo, con il finlandese che sembra instancabile.

 

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