Palermo, ancora un obiettivo da inseguire: cosa dice il regolamento

i rosanero hanno ancora un obiettivo perseguibile in vista dell'ultima giornata grazie alla regola "speciale" degli spareggi promozione

Mediagol ⚽️ 2 maggio - 12:11

Il Palermo ha ormai praticamente concluso il suo campionato, dopo la vittoria contro il Catanzaro. Matematicamente, la quarta posizione è ormai certa, e il percorso per la promozione è già scritto, aspettando il nome della seconda sfidante. Tuttavia, c'è un ultimo appiglio che i rosanero possono cercare di agguantare nella gara contro il Venezia.

LA "SPECIALE" REGOLA PER I PLAY-OFF — La squadra di Inzaghi occupa al momento la quarta posizione con 72 punti, a 3 lunghezze dal Monza, che ha perso la gara contro il Mantova autosabotando la propria corsa promozione. Il terzo posto, per via degli scontri diretti, non è più raggiungibile, ma c'è una regola che pone particolare attenzione agli ultimi novanta minuti delle due compagini: se le due squadre dovessero finire entrambe a 75 punti, con la vittoria del Palermo e la sconfitta della squadra di Bianco, in caso di finale tra le due decadrebbe il vantaggio per il posizionamento. In caso di parità nei 180 minuti, infatti, secondo la regola passerebbe la miglior classificata - la terza in questo ipotetico caso. La stessa si annullerebbe in caso di arrivo a pari punti, equilibrando la situazione e lasciando ai supplementari e ai rigori l'ardua sentenza di decidere la promozione in caso di parità.

C'è un unico precedente di questa regola, e riguarda sempre i brianzoli: correva la stagione 21/22 e al termine di un finale di campionato clamoroso Pisa e Monza, terza e quarta forza del campionato, arrivarono a pari punti. Questo ha portato un vantaggio non indifferente alla squadra di Stroppa, che ha potuto festeggiare la promozione proprio ai supplementari: in una situazione di classifica normale, la Serie A sarebbe stata dei toscani.