Il Pisa è la prima squadra retrocessa della Serie A 2025-26. Il Lecce vince alla Cetilar Arena e condanna i toscani alla retrocessione in B dopo solo una stagione. Nel giorno in cui la Serie A riabbraccia il Venezia, la Serie B conosce la prima (e anche la seconda) delle tre retrocesse dalla massima serie.
IL VERDETTO
Serie A, il Pisa è ufficialmente retrocesso in Serie B
Fine della corsa
Serviva un successo per rimandare qualsiasi discorso alla giornata successiva, ma la vittoria del Lecce condanna il Pisa già alla 35ª giornata, dati i quattordici punti di distacco dalla zona salvezza (a tre gare dalla fine). Un destino ormai segnato da tempo, simbolo di una squadra che ha subito il salto di categoria. Nel marasma della retrocessione incidono anche una serie di scelte discutibili da parte della società, a cominciare dall'esonero di Gilardino a metà stagione, sostituito da Oscar Hiljemark, alla prima esperienza in Italia. Anche il mercato di gennaio non ha migliorato la situazione, con l'acquisto di una serie di giocatori probabilmente poco adatti al contesto tattico ed emotivo.
2 su 3
La vittoria del Lecce non condanna soltanto il Pisa. Con quattro giornate d'anticipo retrocede anche l'Hellas Verona. La squadra guidata da Sammarco torna in Serie B dopo 7 anni di permanenza in massima Serie A.
Il Lecce nel destino
Curiosità storica: Pisa e Lecce hanno condiviso la Serie A quattro volte, e tutte e quattro le volte il Pisa è retrocesso in Serie B. In due casi è retrocesso anche il Lecce, che con questo successo alla Cetilar Arena rischia di aver lanciato un segnale fortissimo alla Cremonese, con cui si sta giocando la salvezza.
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