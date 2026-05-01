Serie A, il Pisa è ufficialmente retrocesso in Serie B

Il Pisa è la prima squadra retrocessa della Serie A 2025-26. Il Lecce vince alla Cetilar Arena e condanna i toscani alla retrocessione in B dopo solo una stagione. Nel giorno in cui la Serie A riabbraccia il Venezia , la Serie B conosce la prima (e anche la seconda) delle tre retrocesse dalla massima serie.

Curiosità storica: Pisa e Lecce hanno condiviso la Serie A quattro volte, e tutte e quattro le volte il Pisa è retrocesso in Serie B. In due casi è retrocesso anche il Lecce, che con questo successo alla Cetilar Arena rischia di aver lanciato un segnale fortissimo alla Cremonese, con cui si sta giocando la salvezza.