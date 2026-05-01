LE PAGELLE DI PALERMO-CATANZARO 3-2. Una vittoria in rimonta per allenare la mentalità della squadra

DIFESA—
Di Fabrizio Anselmo
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Di Fabrizio Anselmo
Il Palermo vince in rimonta per 3-2 contro il Catanzaro e prosegue la marcia di avvicinamento ai playoff. Venerdì il Palermo scenderà in campo in casa del Venezia per l'ultimo test prima delle partite più importanti della stagione.
JORONEN 6
Non può nulla sul primo gol ma forse potrebbe fare qualcosa di più sul secondo, sebbene la conclusione sia potente e ravvicinata. Gol a parte, salva il risultato in più occasioni con parate dall'alto coefficiente di difficoltà.
MAGNANI 5
Sbaglia un retropassaggio elementare regalando il vantaggio al Catanzaro e rimane ai margini della partita giocando in maniera elementare. Tuttavia mette minuti preziosi sulle gambe in vista dei playoff sebbene esca per un problema muscolare. PEDA (dal 69')6 guadagna il rigore che regala la vittoria al Palermo mandando sulla mano di Frosinini un colpo di testa senza troppe aspettative.
BANI 6
Gioca a ritmi più bassi e spesso fatica a contenere la manovra del Catanzaro che prova a sfondare soprattutto dalle corsie centrali. Salva il risultato al 55' togliendo il pallone dalla testa di Pontisso dopo una grande parata di Joronen. BERESZYNSKI (dal 63’) S.V.
VEROLI 5,5
Sbaglia la marcatura su Pittarello nell'1-2 del Frosinone e non trasmette eccessiva sicurezza al reparto. Nonostante una prestazione non indimenticabile, dimostra di avere degli ampi margini di crescita.
PIEROZZI 5,5
Gioca col freno a mano tirato e non incide in nessuna delle due fasi. AUGELLO (dal 46') 6 macina chilometri su chilometri in tutta la fascia e alza il baricentro della squadra con le sue scorribande in avanti.
GIOVANE 6
Sbaglia un gol da un metro di distanza calciando addosso a Pigliacelli, ma complessivamente gioca una buona partita dimostrando di avere tecnica e carattere, oltre che un'ottima fisicità. GOMES (dall'88') S.V.
RANOCCHIA 6,5
Nella confusione generale, prova a mettere un po' di ordine giocando in maniera disciplinata tra difesa e centrocampo. Effettua un assist perfetto per Johnsen e mette lo zampino in tutte le azioni più pericolose del Palermo.
RUI MODESTO 5,5
Fatica per trovare la posizione giusta e arriva sempre in ritardo finendo per sovraccaricare la fascia quando non serve.
GYASI 5
Sfiora il gol con un inserimento che però conclude in maniera goffa su Pigliacelli, ma è l'unico acuto di una partita anonima. VASIC (dal 63') S.V. entra quando i ritmi sono leggermente più bassi, ma praticamente non tocca un pallone.
JOHNSEN 7,5
Segna la rete del pareggio accarezzando il pallone dentro l'area e spedendolo sul palo più lontano con una naturalezza disarmante, poi mette lo zampino sul raddoppio propiziando l'autogol di Nuamah.
POHJANPALO 6
Trasforma il rigore del 3-2 con una conclusione alla Mark Lenders che per poco non sfonda la rete. Gol a parte, ha pochissime occasioni per mettersi in mostra, ma la sua presenza apre ampi spazi per i compagni.
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