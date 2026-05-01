Samuel Giovane, titolare nella sfida odierna contro il Catanzaro, ha rilasciato delle dichiarazioni in sala stampa nel post gara:
Le parole
Palermo, Giovane: “Abbiamo dimostrato carattere, adesso testa al Venezia. Vogliamo concludere bene”
Vittoria?
“Abbiamo dimostrato carattere. Ora penseremo al Venezia, vogliamo concludere bene. Poi testa ai playoff.”
La fiducia dell’allenatore?
“Sono molto contento della fiducia dell’allenatore. Non giocavo 90 minuti dall’anno scorso, sono arrivato un po’ stanco ma penso di aver fatto una buona gara.”
Il quasi gol?
“La cosa importante è che la squadra ha vinto.”
Che partita è stata oggi?
“Oggi penso sia stato un bel test, visto che potremmo affrontare il Catanzaro anche ai playoff.”
Quanto conta questa vittoria?
“Sono contento della vittoria perché siamo stati bravi a portare a casa questo risultato partendo da una situazione di svantaggio, ci dà fiducia. Abbiamo dato un segnale molto positivo, abbiamo dimostrato che anche chi ha giocato meno è presente e vuole dare il proprio contributo per raggiungere l’obiettivo.”
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