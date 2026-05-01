Catanzaro, Aquilani: “Perdere non ci piace, andiamo via arrabbiati. Playoff? Dovremo stare più attenti”

Le parole del tecnico dei calabresi nel post partita

⚽️ 1 maggio - 17:40

L'allenatore del Catanzaro, Alberto Aquilani, è intervenuto in sala stampa in seguito alla sfida contro il Palermo, terminata 3-2 in favore dei rosanero:

Prestazione?

“Perdere non ci piace, andiamo via arrabbiati. Sono soddisfatto dell’ottima prestazione, siamo stati un po’ leggerini sia in fase offensiva, sia in fase difensiva. Queste disattenzioni incidono sul risultato. La mia squadra continua a crescere, al Barbera hanno giocato con coraggio. Questo mi dà fiducia in vista del futuro.”

Se tornerete a giocare qui ai playoff?

“Dovremo stare molto più attenti. Le cose che abbiamo migliorato sono infinite, la poca differenza che si è vista in campo per me è un grande traguardo. Sulla carta non dovremmo centrare niente con loro, questo per me è un orgoglio. Però quando affronti questo Palermo, in questo stadio, devi alzare tutto. Loro hanno giocatori che alla prima occasione ti fanno gol.”

Pittarello?

“Mi sono espresso tante volte, mi rende contento. Si merita questo, voleva fare il terzo gol ed è uscito arrabbiato. Ma questa è una cosa positiva.”

Siete ancora in corsa?

“Siamo ancora in ballo, non è tempo di giudizi definitivi. Quando non puoi migliorare la classifica, rischi di abbassare l’attenzione. Adesso il mio focus è lì, la squadra era motivata e concentrata. Crediamo in quello che proponiamo. Questa è l’unica arma che abbiamo per competere con squadre del genere.”

Iemmello?

“Valuteremo, conosciamo tutti la sua voglia e la sua tenacia. Ma non forzeremo nulla. Io me lo auguro di tornare qui, significherebbe aver passato il turno.”