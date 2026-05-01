Terminati i penultimi 90 minuti della stagione, sono arrivati i primi due verdetti della cadetteria. Per quanto riguarda la zona promozione, grazie al pareggio contro lo Spezia per 2-2 il Venezia si è assicurato la promozione in massima serie: è la seconda volta consecutiva per Stroppa. Nei bassifondi, invece, tutto rimandato all'ultima gar. Altri verdetti sono stati decretati, anche se non definitivi, come l'ufficiale arrivo ai play-off da sesta per il Modena e da settima per la Juve Stabia e la salvezza di Padova - con un gol al 95' - e Sampdoria.
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Serie B, primi verdetti ufficiali: Venezia in A, Samp salva
Primi verdetti ufficiali in Serie B
La seconda promossa si deciderà solo settimana prossima, con il Frosinone a cui serve un solo punto per salire di categoria. Situazione complicata in fondo ai play-off, con Avellino, Mantova e Cesena a pari punti. Infine, in zona play-out Empoli, Sudtirol, Entella e Bari si giocano la salvezza diretta, con i due posti occupati al momento da Bari e Entella.
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