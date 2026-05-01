Serie B, primi verdetti ufficiali: Venezia in A, Samp salva

Terminati i penultimi 90 minuti della stagione, sono arrivati i primi due verdetti della cadetteria. Per quanto riguarda la zona promozione, grazie al pareggio contro lo Spezia per 2-2 il Venezia si è assicurato la promozione in massima serie: è la seconda volta consecutiva per Stroppa. Nei bassifondi, invece, tutto rimandato all'ultima gar. Altri verdetti sono stati decretati, anche se non definitivi, come l'ufficiale arrivo ai play-off da sesta per il Modena e da settima per la Juve Stabia e la salvezza di Padova - con un gol al 95' - e Sampdoria.