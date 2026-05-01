Palermo, le parole di Inzaghi: “Faccio i complimenti ai ragazzi. A Venezia per fare bene”

Le parole del tecnico rosanero dopo la vittoria contro il Catanzaro

⚽️ 1 maggio 2026 (modifica il 1 maggio 2026 | 18:30)

Termina con tre punti il campionato casalingo del Palermo. Al Barbera i rosanero battono il Catanzaro 3-2 in rimonta. Al termine della gara, Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni per la consueta conferenza stampa post-partita.

Sul percorso

Sono molto contento, questa squadra ha fatto un cammino dopo Chiavari straordinario. Faccio i complimenti a questi ragazzi, abbiamo raggiunto una quota promozione. Ma è andata così, sono molto soddisfatto perché abbiamo dato un’ennesima prova della grandezza che sta diventando questa squadra. A Venezia andiamo per fare bene, voglio chiudere a 75 punti, sarebbe un risultato importantissimo.

Sul match

Intanto dovevamo questa vittoria ai quasi 30 Mila presenti, è un qualcosa di unico, qualcosa del genere non è spiegabile. Hanno capito che questa squadra ha fatto il possibile, il massimo dei punti che poteva fare. Il Palermo è una squadra vera, temuta, si sta avvicinando alla grandezza di questa società e dei suoi tifosi. Passare in svantaggio poteva ammazzarci, ma questa squadra non l’ammazza nessuno. Abbiamo reagito e fatto un’ottima partita contro una squadra forte.

Sulla gestione delle rotazioni

Sapevo che non sarebbe cambiato nulla, Johnsen ha fatto vedere perché lo abbiamo voluto così tanto. Vedere Vasic entrare in quel modo è incredibile, sembrava Bani o Magnani quando ha salvato quella palla. Speriamo faccia un gol perché se lo meriterebbe. Johnsen stava entrando in forma, quell’infortunio non ci voleva. Ha fatto 90 minuti importanti, ci deve far vincere le partite e sono sicuro che ai playoff farà bene. Peda con me ha sempre giocato, ero il primo che ci credeva quando non ci credeva nessuno. Ma oggi rimarcherei anche la prova di Bere (Bereszynski, ndr.), anche Veroli è stato penalizzato da me. È dura lì fare turnover quando trovi una certa alchimia in difesa. Sono entrati bene tutti.

Su Magnani

Magnani aveva i crampi. Tutto qui.

Sul campionato e sulla gara di Venezia

Scivolone del Monza? Il campionato di B sappiamo com’è. Il mio rammarico è per la partita di Reggio Emilia in cui non ci è stato dato un rigore netto, ce la saremmo potuta giocare per il terzo posto e ce lo saremmo meritati. A fine partita ci è stato chiesto anche scusa. Ormai non possiamo più guardare indietro, guardiamo solo avanti. Faccio i complimenti al Venezia e a Stroppa, hanno fatto un campionato importante. Con Benevento e Crotone siamo stati promossi insieme con Stroppa, l’anno scorso è venuto con la Cremonese da quarto a Pisa e noi eravamo già promossi. Mi auguro succeda la stessa cosa. A Venezia sono stato sempre accolto da pelle d’oca, speriamo di raggiungerli presto