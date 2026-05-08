Il Palermo presenta il Barbera del futuro: uno stadio moderno, sostenibile e aperto alla città

Il Palermo ha presentato alla Regione Siciliana la documentazione necessaria nell'ambito del percorso amministrativo relativo al progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera

⚽️ 8 maggio 2026 (modifica il 8 maggio 2026 | 18:50)

Il Palermo ha presentato alla Regione Siciliana la documentazione necessaria per il progetto di riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera, confermando il proprio impegno economico e progettuale insieme al Comune, allo Stato e alla Regione.

In attesa dell’apertura della Conferenza decisoria e delle valutazioni degli enti competenti, il club rosanero ha voluto condividere con la città, i tifosi e tutti gli stakeholder la propria idea del Barbera del futuro, sviluppata con lo studio di architettura Populous. L’obiettivo non è soltanto quello di rinnovare un impianto sportivo, ma di creare una nuova infrastruttura urbana, moderna, sostenibile e aperta alla comunità, capace di rispettare la storia e l’identità di Palermo e, allo stesso tempo, di accompagnare la città verso una dimensione sempre più internazionale.

IL PROGETTO — "Il Palermo FC ha presentato alla Regione Siciliana la documentazione necessaria nell’ambito del percorso amministrativo relativo al progetto di riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera. Una conferma dell’impegno anche e non solo finanziario preannunciato in attesa di veder dare concretezza agli apporti che anche lo Stato e la Regione Siciliana hanno anticipato di voler dare a fianco del Club e del Comune.

In attesa che si apra la Conferenza decisoria e che gli enti e i soggetti preposti esprimano le proprie valutazioni, il Club rosanero intende condividere con la città, i tifosi e tutti gli stakeholder la propria visione del Barbera del futuro, sviluppata con lo studio di architettura Populous: non semplicemente un impianto sportivo rinnovato, ma una nuova infrastruttura urbana, sostenibile, moderna e aperta. Un luogo capace di rispettare la storia e l’identità del suo contesto e, allo stesso tempo, accompagnare Palermo verso una dimensione sempre più internazionale.

Da questa visione nascono cinque principi fondamentali che guidano l’idea del nuovo Barbera.

1.Uno stadio integrato con la città e la sua comunità

Il nuovo Barbera non sarà un’infrastruttura isolata, ma un luogo connesso alla città e aperto alla comunità, capace di attivare un processo di rigenerazione urbana per il quartiere e per Palermo. La visione è quella di superare le barriere fisiche e simboliche tra la strada e lo stadio, creando nuovi spazi di socialità fruibili ogni giorno, tutto l’anno, nuove opportunità e servizi per famiglie, cittadini, tifosi e comunità locali. Una nuova area viva della città, un punto di riferimento capace di generare socialità, intrattenimento, lavoro e una relazione completamente rinnovata tra lo stadio e il contesto urbano.

2.Il tifoso al centro dell’esperienza

La visione del nuovo Barbera è costruita attorno all’esperienza del tifoso. Copertura totale, spalti più vicini al campo e senza barriere, panchine integrate nella tribuna a contatto con la gente, nuove aree fan e hospitality a stretto contatto con la squadra, nuovi spazi per persone con disabilità, più aree food & beverage in tutti i settori e nuovi ambienti al servizio di eventi speciali: ogni elemento del progetto è pensato per migliorare la qualità del tempo vissuto allo stadio. Il nuovo Barbera dovrà garantire più sicurezza, visibilità, accessibilità, comfort e coinvolgimento per tutti gli spettatori. Sarà un luogo pensato per chi lo vive ogni settimana: tifosi, famiglie, bambini, comunità rosanero e nuove generazioni. Uno spazio capace di valorizzare la passione di Palermo, rendendo l’esperienza dello stadio più vicina, più emozionante e più inclusiva.

3.Rispetto per la storia e l’identità territoriale

I quasi cento anni di storia della struttura e dell’ambiente circostante hanno contribuito a plasmare la memoria collettiva di generazioni di palermitani. Questo patrimonio storico, culturale e identitario rappresenta il punto di partenza del progetto. La riqualificazione del Barbera nasce dal rispetto del rapporto tra l’impianto e il suo contesto, del valore del Parco della Favorita e della vista iconica su Monte Pellegrino, parte integrante dell’identità paesaggistica dell’area. Uno stadio moderno, che coniuga accoglienza e viste panoramiche spettacolari, ma sempre in modo coerente con la storia del luogo e con il patrimonio urbano e naturale in cui si inserisce.

4.Lo stadio che Palermo merita

Il nuovo Barbera sarà un polo multifunzionale, un’infrastruttura capace di ospitare calcio di alto livello, a partire da Euro 2032, competizioni UEFA, partite internazionali, grandi concerti, eventi culturali e spettacoli su larga scala. Non solo una casa moderna per il Palermo FC, ma una piattaforma in grado di attrarre eventi nazionali e internazionali, generando ricadute positive per la città e per il territorio. La quinta città italiana merita uno stadio all’altezza della sua dimensione, della sua identità e della sua ambizione: un motore di sviluppo, un nuovo elemento di competitività urbana e un’infrastruttura capace di rafforzare l’attrattività e il posizionamento di Palermo nel panorama nazionale e internazionale.

5.Una nuova idea di sostenibilità urbana

Il nuovo Barbera sarà un’infrastruttura pensata per il futuro: sostenibile, efficiente, accessibile e multifunzionale. Uno stadio capace di ridurre il proprio impatto ambientale, ottimizzare l’utilizzo delle risorse e migliorare la propria efficienza complessiva. Il progetto prevede soluzioni fotovoltaiche, sistemi ad alte prestazioni, tecnologie orientate alla riduzione dei consumi e il recupero e riutilizzo dell’acqua piovana, con l’obiettivo di avvicinare progressivamente lo stadio a un modello di autosostenibilità energetica. Oltre a un parcheggio alberato con pavimentazione drenante, il progetto incentiverà forme di mobilità leggera e a minore impatto ambientale, favorendo mezzi elettrici, biciclette, percorsi pedonali, trasporto pubblico e micromobilità.

Accanto allo stadio, spazio anche per una struttura completamente nuova, che sarà la “casa” del Palermo: un quartier generale moderno, con museo, uffici, reception e funzioni dedicate a tifosi, ospiti e premium.

Il percorso amministrativo seguirà i tempi, le valutazioni e le procedure previste dagli enti competenti. Il Palermo FC continuerà a collaborare con tutte le istituzioni coinvolte con senso di responsabilità, trasparenza e rispetto del processo, per tener viva la candidatura della Città a sede ospitante le competizioni di UEFA 2032, oltre che, ovviamente, per dotare il Club e la squadra di uno stadio e di spazi degni delle ambizioni che tutti vogliamo veder soddisfatte e che richiedono competenza ed investimenti.

La visione del Club è chiara: non solo un nuovo stadio, ma un nuovo luogo per Palermo. Un’infrastruttura capace di custodire la memoria, accogliere il presente e costruire il futuro. Il Palermo c’è, grazie anche al supporto concreto delle istituzioni locali e nazionali, ognuno pronto a fare la propria parte per un’opera destinata a cambiare per sempre il futuro della città"