Di Fabrizio Anselmo
pagelle
LE PAGELLE DI CATANZARO-PALERMO 1-0. Una sconfitta con poche attenuanti che deve fare riflettere
Il Palermo cade a Catanzaro, ma a preoccupare non è tanto il risultato quanto la netta involuzione del gioco, lontano parente di quello brillante che nelle prime giornate aveva entusiasmato tifosi e addetti ai lavori. Si torna in campo martedì per la sfida al Barbera contro il Monza.
JORONEN 5,5
Colpevole sul gol, viene trafitto sul suo palo senza riuscire a leggere per tempo l'inserimento di Cissè. Nel resto della partita compie alcuni interventi decisivi e trasmette sicurezza al reparto.
PIEROZZI 5
Intercetta il filtrante di Petriccione finendo per stoppare il pallone a Iemmello che la serve nel più semplice dei modi a Cissè. Gioca un tempo per il giallo rimediato all'8', ma non incide. Bereszynski (dal 46') 5 il suo ingresso non sposta gli equilibri.
PEDA 4,5
Sul gol rimane colpevolmente a zona lasciando lo spazio per l'inserimento di Cissè. Al di là dell'episodio, oggi sembra sempre in ritardo quando il Catanzaro imbastisce la manovra e va in difficoltà quando viene puntato a uomo.
CECCARONI 5
Si muove molto tra le linee ma arriva sempre in ritardo sia in fase difensiva che offensiva.
