LE PAGELLE DI MONZA-PALERMO 3-0. Troppo Monza per un Palermo che adesso deve pensare al miglior piazzamento

Il Palermo crolla in casa del Monza che si dimostra di tutt'altro spessore rispetto ai rosa. Da adesso inizia ufficialmente la corsa al miglior piazzamento per i playoff. Oggi è difficile trovare un migliore in campo. Le pagelle di Mediagol.

⚽️ 14 marzo - 19:47

DIFESA — Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo crolla 3-0 in casa di un Monza che dimostra di avete tutt'altro spessore rispetto ai rosa e di meritare il posto che occupa. Si torna in campo martedì (ore 19:00) per la sfida del Barbera contro la Juve Stabia per ricominciare la corsa al miglior piazzamento per i playoff.

JORONEN 5,5

Incolpevole sul primo gol, sfiora solamente il secondo e il terzo.

PEDA 5,5

Sfortunato nel rimpallo dopo il tiro al volo di Cutrone in occasione del gol, sul secondo invece è troppo approssimativo nella marcatura su Petagna che si libera di lui scrollandoselo di dosso come un granello di sabbia. In fase offensiva prova a dare uno sbocco in più alla manovra ma non incide. MAGNANI (dal 64') 5,5 non ha colpe e anzi prova a dare spessore alla fase offensiva sulle palle inattive.

BANI 5

Nel primo gol tiene in gioco Lucchesi col piede, sul secondo anche lui sbaglia la marcatura su Petagna prima del lancio per Azzi, mentre sul terzo gol è in area alla ricerca di fortuna. Episodi a parte è quasi impeccabile, ma soprattutto i due errori pesano tanto.

CECCARONI 5,5

Parte bene con un ottimo anticipo di testa su Cutrone e con un doppio tiro da dentro l'area, ma poi anche lui cala e non riesce a incidere sebbene sia tra i più propositivi. JOHNSEN (dal 65') 6 colpisce la traversa al 67' e sfiora il gol all'86' prima del contropiede del 3-0.

CENTROCAMPO — PIEROZZI 6

Macina chilometri su chilometri soprattutto in copertura, ma oggi gli manca lo spunto per fare la differenza negli ultimi dieci metri di campo. Guadagna la sufficienza per l'instancabile lavoro difensivo su Azzi. Non a caso appena esce, Azzi fa il bello e il cattivo tempo sulla fascia. RUI MODESTO (dal 59') 4,5 un esordio da dimenticare sotto tutti i punti di vista.

SEGRE 6

Nel primo tempo arriva a un passo dal pareggio con un inserimento dal tempismo perfetto che però finisce sul portiere, poi gradualmente cala di intensità. Prezioso come sempre il suo lavoro difensivo tra le linee. VASIC (dal 72') S.V. si vede solo al momento della sostituzione.

RANOCCHIA 5

Non riesce a unire i reparti, è sempre in ritardo sul pallone e sul secondo gol fa un movimento inspiegabile verso il secondo palo invece di accorciare su Ciurria pur avendo 3 metri di vantaggio al momento dell'inizio dell'azione. Qualche lampo di classe non basta a guadagnare la sufficienza.

AUGELLO 5,5

Gioca con grande generosità e non tira mai indietro il piede sia quando c'è da impostare che, soprattutto, quando c'è da chiudere gli spazi in difesa. Tuttavia oggi non riesce a fare la differenza nei momenti chiave della partita.

ATTACCO — PALUMBO 5,5

Prova più volte a creare la superiorità numerica ma non riesce a lasciare il segno più per meriti degli avversari che per demeriti propri.

LE DOUARON 5,5

Corre su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento agli avversari ed è il primo a fare partire il pressing sui portatori, ma oggi non riesce nemmeno lui a incidere. CORONA (dal 72') S.V. anche lui come Vasic, si vede solo al momento del cambio.

POHJANPALO 5,5

Il Monza gli toglie i rifornimenti, ma nelle poche azioni che gli capitano, non ha la lucidità necessaria per fare male agli avversari.