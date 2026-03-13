Serie B, Monza-Palermo sarà visibile gratuitamente su DAZN

Il big match di giornata sarà visibile gratuitamente

Mancano poco più di 24 ore alla sfida tra Monza e Palermo, big match di giornata che vale tanto in termini di classifica. I brianzoli, secondi a 60 punti, vengono da un'amara sconfitta a La Spezia per 4-2, dopo essere passati in vantaggio di due gol a inizio primo tempo. I rosanero, quarti a 57 punti, sono invece reduci dalla sofferta vittoria a Carrara grazie alla rete di Pohjanpalo. La determinante sfida tra le due squadre sarà visibile gratuitamente su DAZN, semplicemente registrandosi al sito.