serie b
Monza-Palermo, la lista dei convocati di Inzaghi
La lista dei convocati di Mister Inzaghi in vista della partita di domani contro il Monza
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in programma domani contro il Monza:
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
7 Johnsen
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
18 Modesto
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
96 Magnani
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