Palermo, GDS: “Formazione quasi fatta, Magnani porta… esperienza”

Il Giornale di Sicilia si sofferma sulle possibili scelte di Inzaghi alla vigilia della sfida tra Palermo e Monza , una partita che viene presentata come uno snodo fondamentale nella corsa alla Serie A. Secondo il quotidiano, la squadra rosanero arriva all’appuntamento con molte certezze e pochissimi dubbi di formazione, segno della solidità costruita nelle ultime settimane.

I dubbi principali riguardano due ruoli: il braccetto destro della difesa e il trequartista che dovrà agire al fianco di Palumbo. In questa zona del campo, durante la settimana Inzaghi ha provato anche Johnsen, ma secondo il giornale il favorito resta Le Douaron. Il francese è diventato sempre più importante nella manovra offensiva e anche nell’ultima partita contro la Carrarese è stato decisivo con l’assist per l’1-0 firmato da Pohjanpalo, motivo per cui appare difficile immaginarlo inizialmente in panchina.