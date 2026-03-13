Il Giornale di Sicilia si sofferma sulle possibili scelte di Inzaghi alla vigilia della sfida tra Palermo e Monza, una partita che viene presentata come uno snodo fondamentale nella corsa alla Serie A. Secondo il quotidiano, la squadra rosanero arriva all’appuntamento con molte certezze e pochissimi dubbi di formazione, segno della solidità costruita nelle ultime settimane.
Rassegna stampa
Palermo, GDS: “Formazione quasi fatta, Magnani porta… esperienza”
Il tecnico del Palermo sembra infatti orientato a confermare gran parte dell’undici che nelle ultime sedici giornate di campionato ha perso soltanto una volta, contro il Pescara di Gorgone. Il sistema di gioco non cambierà: i rosanero dovrebbero scendere in campo con il consueto 3-4-2-1 utilizzato per tutta la stagione.
I dubbi principali riguardano due ruoli: il braccetto destro della difesa e il trequartista che dovrà agire al fianco di Palumbo. In questa zona del campo, durante la settimana Inzaghi ha provato anche Johnsen, ma secondo il giornale il favorito resta Le Douaron. Il francese è diventato sempre più importante nella manovra offensiva e anche nell’ultima partita contro la Carrarese è stato decisivo con l’assist per l’1-0 firmato da Pohjanpalo, motivo per cui appare difficile immaginarlo inizialmente in panchina.
In difesa il ballottaggio riguarda invece Peda e Magnani. Nonostante il polacco sia pienamente recuperato dopo il problema alla caviglia accusato a Carrara, il quotidiano indica Magnani come leggermente avanti: la sua esperienza in partite di questo livello potrebbe risultare determinante in una sfida così delicata.
Per il resto, la formazione dovrebbe restare invariata. A centrocampo tornerà titolare Segre, che prenderà il posto di Gomes accanto a Ranocchia, ormai considerato sempre più indispensabile nell’equilibrio della squadra. Sulle fasce rientrerà Pierozzi a destra dopo aver scontato la squalifica, mentre sulla corsia opposta agirà Augello.
Davanti, oltre al possibile impiego di Le Douaron accanto a Palumbo, il riferimento centrale sarà ancora Pohjanpalo. Il quotidiano sottolinea che il finlandese non ha mai segnato ai biancorossi, ma la sfida contro il Monza potrebbe rappresentare l’occasione giusta per sbloccarsi in una partita che potrebbe pesare molto sul destino dell’intero campionato del Palermo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA