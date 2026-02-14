Di Fabrizio Anselmo
pagelle
LE PAGELLE DI PALERMO-VIRTUS ENTELLA 3-0. Un Palermo solido e concreto, vince e incanta al Barbera
Il Palermo archivia senza troppe difficoltà la pratica Entella e si riporta a un punto dal secondo posto in attesa delle partite di domani di Frosinone e Monza (rispettivamente contro Spezia in trasferta e Juve Stabia in casa). Si torna in campo sabato prossimo per la sfida del Barbera contro il Sud Tirol.
JORONEN 8
Magistrale in ogni intervento, salva più volte il risultato consentendo al Palermo di chiudere la gara con un meritato clean sheet. Da applausi a scena aperta la smanacciata in controtempo su un colpo di testa angolato di Di Mario al 33'.
BERESZYNSKI 6
Qualche piccola sbavatura ben coperta dai compagni di reparto, gioca con attenzione scegliendo sempre la soluzione più semplice (e utile). MAGNANI (dal 70') 6 aumenta il peso difensivo della squadra e svolge il compitino senza difficoltà.
BANI 7,5
Sontuoso quando chiamato in causa, svetta più alto di tutti e gestisce la linea difensiva da vero leader. Sul 2-0 di Ranocchia difende la traiettoria impedendo a Marconi di intercettarla.
CECCARONI 7
Particolarmente ispirato, mette tanti cross al centro e difende con la stessa intensità. VEROLI (dall'81') S.V.
