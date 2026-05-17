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DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo viene travolto dal Catanzaro che vince 3-0 e mette un piede e mezzo in finale. La speranza è l'ultima a morire, ma allo stato attuale tra le due squadre c'è un divario tecnico, tattico e mentale che difficilmente potranno colmare 30 mila tifosi. Appuntamento mercoledì ore 20 al Renzo Barbera per tentare l'impresa.

JORONEN 5,5 Non ha colpe specifiche, ma poteva fare sicuramente di più in almeno due gol su tre. Sul finale effettua una parata ai limiti dell'impossibile su Frosinini evitando il quarto gol.

MAGNANI 4 Irriconoscibile, fuori tempo e sempre in ritardo, vince il premio di peggiore della partita.

PEDA 4 Perde tutti i contrasti, non ha un minimo di intesa con Magnani e ha gravi colpe sui primi due gol: sul primo si fa beffare da Iemmello che salta più in alto di lui e Magnani, mentre sul secondo si fa sovrastare da Brighenti che fa una sponda sul secondo palo per Iemmello.

CECCARONI 4 In occasione del gol del 3-0 cerca il contatto fisico con Liberali che gli concede l'appoggio prima di fermare il pallone ma non la corsa di Ceccaroni che cade a terra come un ragazzino alle prime esperienze coi grandi, lasciandogli la possibilità di calciare indisturbato di sinistro sul palo più lontano. Sfiora il gol del 2-1 al 39' ma è l'unico acuto di una partita da dimenticare.

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