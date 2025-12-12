Di Fabrizio Anselmo
pagelle
LE PAGELLE DI PALERMO-SAMPDORIA 1-0. Terza vittoria consecutiva per i rosa che possono sognare in grande
Il Palermo vince la terza partita consecutiva e si riavvicina alla vetta in attesa delle altre partite della sedicesima giornata. Si torna in campo sabato 20 dicembre per la sfida esterna contro l'Avellino (ore 17:15).
JORONEN 6,5
La Sampdoria lo impegna raramente, ma quando lo fa, il finlandese sfodera tutto il suo repertorio, come in occasione del tiro da fuori di Benedetti al 48'.
BERESZYNSKI
Prestazione ordinata con poche sbavature per il numero 19 rosanero che contro la sua ex squadra si muove in maniera coordinata con i compagni di reparto concedendo pochi spazi agli avversari. Sbaglia solo il tempo su Coda al 38', ma per sua fortuna, il suo colpo di testa del doriano fa la barba al palo. PEDA (dal 73') 6 entra bene in partita e difende con attenzione.
BANI 7,5
Il capitano rosanero gioca una partita maestosa stoppando tutto quello che gravita dalle sue parti. La fascia ha trovato padrone.
CECCARONI 7
Come detto altre volte, quando Ceccaroni è in partita, il Palermo gioca un altro calcio. Anche oggi riesce a dare imprevedibilità alla manovra unendo i reparti con la sua corsa e i suoi dribbling. Più che positiva anche la prestazione difensiva, con interventi puntuali senza sbavature. Sul finale salva il risultato anticipando De Paoli, anche se l'arbitro chiama il fallo per gioco pericoloso del doriano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA