LE PAGELLE DI VIRTUS ENTELLA-PALERMO 1-1. Prestazione opaca contro un avversario tutt’altro che irresistibile
Il Palermo pareggia in casa della Virtus Entella quella che doveva essere la partita della svolta ma che si rivela l'ennesima prestazione incolore di una squadra che deve innanzitutto ritrovare se stessa per tornare a puntare alle zone nobili della classifica. Si torna in campo sabato (19:30) per il posticipo al Barbera contro la Carrarese.
JORONEN 6,5
Sorpreso sul suo palo in occasione del gol, salva il risultato verso l'ora di gioco con una grandissima parata di puro istinto su Franzoni con la complicità della traversa.
PIEROZZI 5
Sul vantaggio dell'Entella sbaglia totalmente il movimento rimanendo fermo in attesa del pallone invece di aggredire lo spazio dell'inserimento di Tiritiello. Assente dalla fase offensiva, rimane inchiodato in difesa per dare spessore alla retroguardia (con risultati altalenanti).
BANI 6
Difende con attenzione ma non riesce a guidare la difesa che oggi sembra muoversi in maniera scoordinata.
CECCARONI 5,5
La sua assenza dalla trequarti in su si fa sempre più rumorosa, visto che proprio lui era il giocatore in grado di spaccare in due le difese avversarie con i suoi inserimenti letali tra le linee. In difesa svolge il compitino ma non viene supportato adeguatamente nelle diagonali difensiva dai centrocampisti.
