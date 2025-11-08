Di Fabrizio Anselmo
LE PAGELLE DI JUVE STABIA-PALERMO 1-0. Terza sconfitta nelle ultime quattro partite
Il Palermo perde in casa di una Juve Stabia che non deve fare una prestazione indimenticabile per ottenere il massimo risultato col minimo sforzo. Si torna in campo sabato 22 novembre per la sfida esterna contro la Virtus Entella.
JORONEN 6
Non può nulla sulla conclusione potente e ravvicinata di Cacciamani che si insacca proprio sotto la traversa. Nel resto della gara non deve compiere miracoli ma risponde sempre presente quando chiamato in causa.
BERESZYNSKI 5 Una partita abbastanza anonima all'interno di una prestazione corale del tutto mediocre. CORONA (dal 71') entra col piglio giusto ma non riceve palloni giocabili.
BANI 5,5
Appare ancora in ritardo di condizione e va in difficoltà quando viene puntato in velocità. Sul gol non chiude il mancino a Cacciamani che lascia partire un siluro da pochi passi da Joronen dopo un doppio passo veloce ma non imprevedibile. PEDA (dal 46') 5,5 qualche buona chiusura ma anche troppi spazi concessi agli avversari.
CECCARONI 5
Meno propositivo del solito, fatica a dialogare con i compagni e rimane inchiodato in difesa per lasciare maggiore spazio a un Augello poco ispirato.
