Di Fabrizio Anselmo
pagelle
LE PAGELLE DI PALERMO-EMPOLI 3-2. Il Palermo archivia la pratica Dionisi e prosegue la corsa al secondo posto
Un Palermo ancora una volta poco 'prestativo' batte l'Empoli del poco amato ex Dionisi e prosegue la caccia alle zone più nobili della classifica. Si torna in campo martedì (ore 19:00) per la sfida esterna contro la Sampdoria.
JORONEN 9
Gol subiti a parte dove viene colto in controtempo, intercetta tutto quello che gravita dalle sue parti, compreso un siluro di Degli Innocenti al 58' diretto all'incrocio dei pali, ma soprattutto un terra-aria di Ignacchiti al 92'. Senza di lui, oggi probabilmente il risultato sarebbe stato diverso.
PEDA 6,5
Potrebbe fare di più sul gol di Guarino, ma complessivamente disputa una prestazione ordinata in difesa. Il duello ininterrotto con Elia, alla fine lo vince lui.
BANI 6,5
Non ha colpe specifiche sui due gol e dà ordine alla retroguardia. Sul finale si guadagna il rigore dei tre punti lanciandosi su un pallone vagante come un attaccante di razza.
CECCARONI 6
Svolge il compitino difensivo senza lasciare quasi mai la posizione per cercar fortuna in avanti. Oggi non incanta ma si attesta sulla sufficienza. MAGNANI (dal 46') 6 torna in campo tra la standing ovation del pubblico e si mette subito a disposizione della squadra.
