Di Fabrizio Anselmo
primo piano
LE PAGELLE DI MANTOVA-PALERMO 1-1. Un punto guadagnato ma due punti persi contro la penultima della classe
Il Palermo si vede sfumare la vittoria al 96’, trafitto dal siluro terra-aria di Marras, dopo essere passato in vantaggio all'8° minuto con Ceccaroni. Si torna in campo domenica (17:15) per la sfida del Barbera contro uno Spezia alla disperata ricerca di punti per non farsi risucchiare nella lotta per non retrocedere.
JORONEN 5,5
Fino al 96' disputa una partita praticamente perfetta più per demeriti degli avversari che per meriti propri, ma a un minuto dalla fine non ha la reattività giusta per deviare in angolo il tiro dalla distanza di Marras. Tuttavia in questo caso prevale il merito dell'avversario rispetto al demerito proprio.
PEDA 5,5
Garantisce copertura evitando di lasciare incustodita la sua zona di competenza quando il Palermo supera la trequarti. Buona l'intesa con i compagni di reparto. BERESZYNSKI (dal 70') 5,5 entra col piglio giusto e difende con attenzione. Non ha colpe specifiche sul gol.
BANI 6,5
Leader della retroguardia, tiene alta la linea difensiva evitando al Palermo di farsi schiacciare dal Mantova dopo il vantaggio di Ceccaroni. Sul finale ha l'occasione per servire Pierozzi al centro dell'area dopo una splendida giocata alla Bergkamp, ma sceglie la conclusione personale calciando addosso a Cella dal vertice dell'area piccola.
CECCARONI 7
Segna il gol del vantaggio con un inserimento da attaccante puro facendo apparire semplice quello che molti attaccanti ben più navigati sbagliano a pochi metri dalla porta. Bravo anche in fase difensiva con anticipi puntuali e diagonali difensive impeccabili. Sul gol non ha colpe.
