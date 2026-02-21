LE PAGELLE DI PALERMO-SÜDTIROL 3-0. La squadra di Inzaghi cala il tris e conquista l’ottava di fila al Barbera

Il Palermo cala il tris per la seconda volta consecutiva, dopo quello contro la Virtus Entella, e conquista l’ottava vittoria di fila al Barbera con un’ottima prestazione. Le pagelle di Mediagol.

⚽️ 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 19:05)

DIFESA — Di Giuseppe Donato

Il Palermo conquista l'ottava vittoria consecutiva casalinga battendo il Sudtirol 3-0 offrendo una prestazione ottima caratterizzata da cinismo, solidità difensiva, ordine, e da una manovra fluida. Il trionfo consente alla compagine di Inzaghi di accorciare le lunghezze dal Frosinone, che ieri si è fermato sul pari contro l'Empoli, e di agganciare momentaneamente il Monza. Si torna in campo domenica prossima contro il Pescara allo stadio "Adriatico".

JORONEN 7

Mantiene la rete inviolata per la seconda volta consecutiva con una prestazione impeccabile, nega la rete del possibile vantaggio del Sudtirol su un tiro di Casiraghi indirizzato sul secondo palo e trasmette sicurezza alla retroguardia con le sue uscite e intervenendo con decisione sui palloni in area.

PEDA 6,5

Torna titolare dopo la gara contro la Sampdoria, agendo da braccetto di destra con ordine, e si concede anche qualche avanzata, come in occasione della rete del 2-0 di Le Douaron, nata da un suo recupero. Non sbaglia alcun intervento e gioca con grande grinta.

BANI 6,5

Quattordicesima gara da capitano per l’ex centrale del Genoa e quattordicesimo risultato utile per il Palermo: non è un caso. Offre la consueta prestazione ordinata, sempre composto negli anticipi e impeccabile negli interventi. DAL 53' MAGNANI 6,5: Ottimo ingresso per il classe 1995 , dà un contributo importante nel mantenere la porta inviolata

CECCARONI 7,5

Partita perfetta per l’ex Venezia che, agendo da difensore di sinistra, vince il duello con Molina, spingendo spesso in avanti e accompagnando l’azione. La rete del 3-0 è splendida: parte dalla difesa, si inserisce con i tempi giusti e con uno scavetto supera Adamonis.

PIEROZZI 6

Meno brillante del solito, nel primo tempo soffre le avanzate di Davì sulla destra e non riesce ad imporsi in zona offensiva. Poche le azioni nate dalla sua fascia. DAL 65' GYASI 6: Entra quando la partita è già chiusa ma gioca con grinta.

AUGELLO 6,5

Ottima prestazione dell’ex Cagliari che, in fase offensiva, punge con velocità, mentre in fase difensiva è impeccabile. Vince nettamente il duello con Molina e non corre alcun rischio.

CENTROCAMPO — RANOCCHIA 8

La rete contro la Virtus Entella gli ha dato fiducia e questa prestazione ne è la conferma. Agisce da regista e contribuisce attivamente alla manovra fluida e brillante del Palermo nel pomeriggio odierno. Va vicino al gol in diverse occasioni, provando anche la conclusione dalla distanza e trovando Adamonis sempre pronto. Trova la via della rete per il 4-0 con una conclusione splendida, ma un fallo di Pohjanpalo gli nega la gioia del gol. Leader tecnico. DAL 78' BLIN S.V.

SEGRE 7

Si conquista il calcio di rigore, successivamente realizzato da Pohjanpalo per l'1-0, e offre una buona prestazione con il suo solito pressing asfissiante per le retroguardie avversarie, dà velocità al centrocampo e recupera palloni.

PALUMBO 6,5

Non trova la via del gol né quella dell’assist ma, agendo da trequartista, offre grande qualità alla squadra di Inzaghi. Conquista calci di punizione preziosi, corre molto e mette grinta al servizio dei compagni.

ATTACCO — LE DOUARON 8

Grandissima partita per il francese, autore di una prestazione di quantità e qualità. Realizza la rete del 2-0 con un tiro da fuori area che sorprende Adamonis sul primo palo. Pressa con costanza, gioca con altruismo e, quando serve, dà una mano anche in fase difensiva. DAL 64' JOHNSEN 6: ingresso di qualità per il norvegese che, quando ha il pallone tra i piedi, difficilmente lo perde. Cerca la via del gol senza riuscire a trovarla.

POHJANPALO 7

Oltre alla rete dell’1-0 disputa una buona gara, lottando con i difensori e facendo salire la squadra. DAL 80' CORONA 6: buon ingresso per il figlio di “Re Giorgio”, protegge palla con il fisico e prova a trovare la rete con un colpo di testa, troppo debole per impensierire il portiere.