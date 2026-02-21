Palermo, Ceccaroni: “Otto vittorie consecutive in casa sono qualcosa di incredibile, ma non vogliamo fermarci”

Pietro Ceccaroni, autore di una rete, è intervenuto in sala stampa al termine della partita: “È stata una partita tosta, con un risultato netto, ma il Südtirol è una squadra che poteva metterci in difficoltà. Abbiamo sofferto un po’, concedendo forse qualcosa di troppo nel primo tempo, ma mantenere la porta inviolata fa sempre piacere. Siamo stati bravi nei momenti decisivi. Io sempre in gol contro il Südtirol? Fa piacere: ogni volta che il Südtirol gioca a Palermo è sempre andata bene per me” (ride). “Speriamo di continuare così. Otto vittorie in casa sono qualcosa di incredibile, ma non vogliamo fermarci. Il mister richiede tanto in fase offensiva da tutta la squadra, anche da noi difensori: nel calcio moderno i movimenti di tutti sono fondamentali per creare pericoli. Sono contento che il gol sia nato da un inserimento su una grande palla di Ranocchia. Il Südtirol sfiderà il Venezia? Questa è una squadra che darà del filo da torcere a tutti se non sei sul pezzo. Tutti faranno fatica contro di loro: se non pareggi il loro stesso agonismo, chiunque può andare in difficoltà. Quattordici risultati utili consecutivi danno questo tipo di fiducia: sta diventando la nostra forza, ma dobbiamo continuare così. Siamo una squadra tosta e solida, manca ancora tanto, ma la strada è quella giusta.”