Südtirol, Castori: “Abbiamo fatto una buona partita, il calcio di rigore non c’era e ha condizionato la gara”

Fabrizio Castori, allenatore del Südtirol, è intervenuto in sala stampa al termine della partita: “La squadra ha fatto una buona partita: soprattutto nel primo tempo abbiamo attaccato e creato occasioni. Poi il calcio di rigore, assolutamente discutibile per non dire peggio, ha condizionato la gara. La prestazione è stata positiva e non meritavamo una sconfitta così netta. Preferisco sorvolare sulla direzione arbitrale. Noi giochiamo sempre alla stessa maniera, abbiamo un’identità ben precisa. L’avversario può impedirci di esprimerci al 100%, ma siamo responsabili della nostra prestazione e oggi abbiamo fatto quello che dovevamo contro una squadra forte, sia fisicamente sia per caratura tecnica. Hanno qualità, ed è indiscutibile. Per noi è difficile mantenere questo trend, ma non ne facciamo un dramma: cercheremo di rifarci contro il Venezia. Oggi non siamo usciti umiliati dal campo. È mancato il gol: Joronen ha fatto almeno tre interventi importanti. Siamo venuti qui per non farci mettere sotto, questo è poco ma sicuro. Avrei messo la firma per perdere una sola partita fin qui nel 2026 ed è motivante affrontare subito il Venezia in casa. Abbiamo perso, ma siamo usciti con molta dignità contro una squadra forte che ha capitalizzato al massimo le occasioni: la differenza è tutta lì.”