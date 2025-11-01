Di Fabrizio Anselmo
pagelle
LE PAGELLE DI PALERMO-PESCARA 5-0. Un Palermo da leggenda davanti alle leggende del Palermo
Nel giorno dei festeggiamenti per i 125 anni di vita del club, i rosa travolgono il Pescara con una prestazione maiuscola condita dalla doppietta di Pierozzi, dal gol di Segre, dalla doppietta del capitano Brunori e dal 5-0 di un Diakité in costante crescita (su assist di Vasic). Si torna in campo sabato prossimo (17:15) per la sfida esterna contro la Juve Stabia.
JORONEN 6,5
Un solo errore con un'uscita sconsiderata al limite dell'area con Ceccaroni e Augello in marcatura, poi la solita partita di spessore condita da qualche intervento stilisticamente impeccabile.
BERESZYNSKI 6,5
Gioca in maniera ordinata seguendo le direttive di Bani senza prendersi troppe responsabilità. Oggi va più che bene così. DIAKITÈ (dal 79') 7 segna la rete del cinque a zero con un inserimento chirurgico assolutamente non scontato sul 4-0. Al di là del gol, gioca col piglio giusto e lotta su tutti i palloni come se si stesse ancora sullo 0-0.
BANI 8
Torna a dirigere la difesa con la solita personalità e chiude la partita con un clean sheet che riporta serenità alla squadra. Oltre alla magistrale prestazione difensiva facilitata dalla pochezza della manovra avversaria, dà centimetri all'attacco andando vicino al gol su palla inattiva. PEDA (dal 64') 6,5 entra sul 3-0 e continua a spingere sull'acceleratore pur garantendo copertura alla retroguardia.
CECCARONI 7
Si muove in lungo e in largo senza dare riferimenti agli avversari che si trovano a inseguirlo aprendo voragini che oggi i rosa sfruttano a dovere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA