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DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo vince 2-0 grazie ai gol di Pohjanpalo e Rui Modesto, ma fallisce l'impresa dopo la sconcertante prestazione dell'andata. Il Palermo rimane in Serie B.

JORONEN 7 Salva il risultato al 10' su Pontisso e al 62' su un tiro a giro di Di Francesco, e trasmette sicurezza al reparto.

PIEROZZI 6Corre a tutto campo e cerca sempre la giocata quando ha il pallone, anche se spesso gli manca lo spunto per superare il proprio marcatore diretto. Bravo in fase difensiva, dove garantisce copertura e raddoppi continui, anche se il fallo da espulsione era evitabile.

PEDA S.V. Nei pochi minuti minuti in campo, dà sicurezza. MAGNANI (dal 16') 7 oggi in versione 2024/25, entra col piglio giusto e difende ogni palla come se fosse la più importante della sua vita. All'83' se il Catanzaro non segna dopo un contropiede di Di Francesco, il merito è di un suo tocco quasi impossibile da vedere in diretta.

CECCARONI 6 Schierato come difensore nella difesa a quattro, difende con attenzione ed evita di lasciare la propria zona scoperta avventurandosi col contagocce in attacco. CORONA (dal 76') 5 nell'assalto finale non dà alcun contributo.

AUGELLO 6-Gioca dalla trequarti in su e mette tanti palloni al centro che però non trovano quasi mai un compagno. Al 74' sbaglia un pallone sanguinoso che fa partire un contropiede che per sua fortuna Favasuli lancia in curva.

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