LE PAGELLE DI PALERMO-MONZA 0-3. Un compleanno da dimenticare per un Palermo da ritrovare

Il Palermo perde meritatamente contro il Monza in una gara a senso unico in cui la differenza tecnica tra le due squadre è sembrata abissale. Adesso tocca a Inzaghi dare una sterzata soprattutto mentale a questo Palermo che appare smarrito da qualche settimana. Si torna in campo sabato (19:30) per la sfida interna contro un Pescara desideroso di lasciare le ultime posizioni della classifica.

Tiene in gioco Mota ritardando l'uscita per alzare la linea del fuorigioco, e complessivamente appare meno propositivo e e più distratto del solito.