Di Fabrizio Anselmo
pagelle
LE PAGELLE DI PALERMO-MONZA 0-3. Un compleanno da dimenticare per un Palermo da ritrovare
Il Palermo perde meritatamente contro il Monza in una gara a senso unico in cui la differenza tecnica tra le due squadre è sembrata abissale. Adesso tocca a Inzaghi dare una sterzata soprattutto mentale a questo Palermo che appare smarrito da qualche settimana. Si torna in campo sabato (19:30) per la sfida interna contro un Pescara desideroso di lasciare le ultime posizioni della classifica.
JORONEN 6,5
Salva il risultato in un paio di occasioni con alcune parate dall'alto coefficiente di difficoltà, ma non può nulla sui tre gol.
PIEROZZI 4,5
Tiene in gioco Mota ritardando l'uscita per alzare la linea del fuorigioco, e complessivamente appare meno propositivo e e più distratto del solito.
PEDA 5
In occasione del gol non riesce a leggere il movimento di Mota finendo per spalancare una voragine all'attaccante del Monza che resiste alla carica, dribbla il portiere e deposita il pallone in rete. Anche lui appare in confusione oggi. Sul finale si esalta fermando più volte Colpani lanciato a rete, ma sono episodi isolati che non spostano il giudizio complessivo sulla sua gara.
CECCARONI 5,5
Al 20' salva il risultato su Mota con un intervento d'alta scuola, ma anche lui oggi soffre sia tatticamente che fisicamente contro un avversario che quando ha voluto, ha sfondato la linea difensiva come una lama nel burro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA