Di Fabrizio Anselmo
pagelle
LE PAGELLE DI PALERMO-SPEZIA 1-0. Una vittoria che vale molto più di tre punti
Il Palermo batte di misura lo Spezia con una prestazione concreta e ordinata che consente ai rosa di restare agganciati al treno della promozione. Si torna in campo sabato pomeriggio (17:15) per la sfida esterna col Modena.
JORONEN 8
Abbassa la saracinesca e disputa una prestazione da supereroe: a questo punto non stupirebbe vederlo anche in Avengers Doomsday.
BERESZYNSKI 6,5
Fa da elastico tra retroguardia e attacco garantendo copertura in difesa e un appoggio aggiuntivo dalla trequarti in su. PEDA (dal 57') 6,5 entra col piglio giusto e prosegue sulla scia di quanto buono fatto da Bereszynski facendo la staffetta tra difesa e attacco.
BANI 7
Leader della difesa, gioca con la consueta tranquillità contagiosa che permette ai compagni di reparto di mantenere sempre la lucidità pur in situazioni oggettivamente complicate. Colpisce anche un palo al 72' su calcio d'angolo, a dimostrazione della sua importanza sulle palle inattive.
VEROLI 6
Salva il risultato dopo due minuti respingendo sulla linea il tiro di Di Serio. Nel resto della partita gioca in maniera ordinata senza strafare. CECCARONI (dal 46') 6,5 gioca un tempo con la solita personalità e sfiora anche il gol a quattro minuti dalla fine con un colpo di testa che il portiere avversario respinge sul palo con una parata dall'altissimo coefficiente di difficoltà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA